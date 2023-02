VIDEO. Un nou cutremur a zguduit Turcia: O persoană a murit și alte 69 au fost rănite. Mai multe clădiri s-au prăbușit

Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni în estul Turciei, în provincia Malatya, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informează Agerpres.

ACTUALIZARE 12:55 – Cel puțin o persoană a murit și alte 69 au fost rănite în urma cutremurului din Malatya, a anunțat șeful agenției turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), Yunus Sezer.

Acesta a adăugat că mai multe echipe de salvare au fost trimise către cinci clădiri care s-au prăbușit.

Știrea inițială: Cutremurul a avut loc la o adâncime de 5 km, potrivit EMSC care a anunţat iniţial o adâncime de 10 km.

EMSC a revizuit în scădere magnitudinea cutremului, de la 5,5 grade.

Cel puțin o persoană a murit și alte 69 au fost rănite au anunțat autoritățile turce. Mai multe clădiri care ar fi fost afectate de seismele anterioare s-ar fi prăbușit, informează CNN Turk, care îl citează pe primarul din Yeşilyurt, Mehmet Çınar.

„Am primit informații despre 5 clădiri, evaluăm și sesizările primite de call center-ul nostru. Am primit informații că mai multe clădiri s-au prăbușit în regiunea Battalgazi”, a declarat acesta.

Mai multe filmări de amator, distribuite pe rețelele de socializare, arată nori de praf care par a fi rezultatul clădirilor care s-au prăbușit.

A couple of buildings have collapsed by a new earthquake that hit the region again..

Those buildings are in turkey malatya#Malatya #Turkey #TurkeySyriaEarthquake #زلزال pic.twitter.com/bdMiuaXYE8

— Ahmad Jbara (@AJ808008) February 27, 2023