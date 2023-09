VIDEO. Un oraș superb, cu o istorie fabuloasă a fost efectiv șters de pe hartă

Pagubele sunt colosale în Maroc, inclusiv în istoricul oraș Marrakech cu un bogat patrimoniu arhitectural, după cutremurul devastator care a provocat moartea a 2100 de oameni. Pe cele 700 de hectare ale Medinei, cartierul vechi, pagubele sunt impresionante pe alocuri, cu case distruse şi mormane de moloz înalte uneori de câţiva metri în labirintul de străduţe. Zidurile din secolul al XII-lea, care înconjoară oraşul imperial fondat în jurul anului 1070 de dinastia Almoravid, sunt parţial dărâmate, informează Stiripesurse.

Provincia Al-Haouz, epicentrul cutremurului care a provocat moartea a peste 2.000 de persoane, potrivit unui bilanţ provizoriu, se află la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de această bijuterie turistică din centrul Marocului.

„După un astfel de dezastru, cel mai important lucru este să avem grijă de vieţile oamenilor. Dar trebuie, de asemenea, să planificăm imediat şi a doua fază, care va implica reconstrucţia şcolilor şi a bunurilor culturale afectate de cutremur”, a declarat Eric Falt, directorul regional al Biroului UNESCO pentru Maghreb.

So glad to be out of Marrakech but feeling awful for all of those affected. Not nice scenes here in Morocco and it’s only really hitting home how real it all is. Hope as many people as possible can be saved now. pic.twitter.com/trYLFTgjoz

— Callum (@callumt1878) September 10, 2023