VIDEO. Un parașutist rus arată cum sunt ținuți militarii de elită ai Moscovei în timp ce așteaptă evacuarea: „Fără mâncare, abia am primit apă”

Un parașutist rus a filmat un mesaj video în care a arătat condițiile în care au fost ținuți militari de elită ai Moscovei în timp ce așteaptă evacuarea după ce au fost răniți, potrivit Hotnews.

„Aeroportul militar Rostov-pe-Don. Zbor dinspre spitalul Rostov către Moscova. Ne-au adus aici la 9 dimineața. Zborul către Moscova a fost anulat din cauza atacului cu dronă. Asta e în regulă, o înțelegem, dar ne-ați putea aduce autobuze, să îi puneți pe luptători în ele, câți răniți sunt pe jos?”, întreabă militarul rus care filmează.

An aerodrome runway and scorching sun are perfect conditions for wounded Russian soldiers to relax. pic.twitter.com/sLPMbjR8Wm

— Dmitri (@wartranslated) August 10, 2023