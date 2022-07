VIDEO/ Un tanc rusesc a încercat, disperat, să scape de tunurile ucrainene și s-a ascuns într-o clădire. Ce s-a întâmplat după

Un tanc rusesc din forțele de invazie ale lui Putin a încercat să scape de tirurile ucrainene, dar a fost urmărit de o dronă și nu a scăpat de bombe nici după ce s-a ascuns într-o clădire industrială, arată noi imagini apărute online, potrivit Hotnews.

Clipul video apărut pe rețelele de socializare (cu imagini redate la o viteză mărită) arată tancul fugind pe un drum și învârtind turela în căutarea inamicului, lovind copaci și dărâmând un stâlp de iluminat public.

Până la urmă ajunge într-o zonă de imobile ce par industriale și se ascunde într-una dintre ele, însă tiruri precise (posibil ghidate de drona ce filmează scena) trec prin acoperișul clădirii și îl distrug.

Această acțiune de succes ar fi fost desfășurată de forțele speciale de recunoaștere cu drone și operațiuni de bombardament ale Batalionului Svoboda (Libertate) în Severodonețk, regiunea Lugansk.

A Russian tank fired at houses until it was caught by the special forces of drone reconnaissance and bombing operations of the Svoboda Battalion pic.twitter.com/Ou8fVmeFrU

