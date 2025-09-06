(video) Vladimir Cebotari: „Pentru prima dată, la comandă politică, niște instituții decid cine să candideze la un scrutin”

Partidul Democrat Modern continuă acuzațiile că decizia de neînregistrare în cursa electorală „reprezintă o comandă politică”. Unul dintre forndatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că „în așa-zisele notificări ale SIS și ASP în cazul PDMM nu se vorbește nimic despre pretinse acțiuni destabilizatoare” și că toți candidații de pe lista formațiunii au fost agreați prin avize de Agenția Națională de Integritate și alte instituții de drept ale statului.

„Cazul este unic. În premieră, au apărut instituții noi care deci cine are dreptul și cine nu să participe la alegeri. Am analizat scrisorile ASP și SIS. În notificarea SIS nu se vorbește nimic despre acțiuni destabilizatoare. Aceste scrisori sunt făcute în baza unor atribuții neclare. Cine a dat această calificare, în baza cărei informații, cine dintre oamenii din lista noastră reprezintă pericol, cui îi este interzis să participe la alegeri? Dacă analizezi dosarul formațiunii depus la CEC, în dreptul fiecărui candidat sunt avize ale ANI, ale instituțiilor de drept și în raport cu fiecare candidat este avizul că nu există nicio restricție, ei corespund criteriilor, pot participa la alegeri”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.

Deocamdată, cei vizați în acuzațiile lui Vladimir Cebotari nu au oferit vreo reacție.