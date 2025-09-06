Chișinău – București. Procurorii, ONG-iștii și CNA hărțuiesc unioniștii

Maia Sandu și PAS vor să elimine orice concurență pe segmentul electoratului proeuropean și unionist și pentru aceasta folosesc mijloace polițienești.

Regimul de la Chișinău a asmuțit procurorii împotriva liderului unionist Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă și nu s-a dat în lături să îl atace lovind în copilul său.

Vasile Costiuc s-a prezentat la CNA, procuratura anticorupție, unde a fost audiat ca urmare a plângerii sale, liderul unionist reclamând că se amâna deschiderea unui dosar penal ca urmare a abuzului suferit de copilul său.

În anul 2022 mascații au descins la locuința lui Vasile Costiuc și fără ca un avocat să fie prezent, după cum prevede legea, i-au percheziționat băiatul care a atunci nu împlinise 14 ani, pipăindu-l corporal și scotocindu-l prin buzunare și în ghiozdanul de școală, unde avea caiete, creioane și cărți.

După descinderea abuzivă la domiciliul lui Vasile Costiuc organul de urmărire penală nu a întocmit actele necesare: niciun proces-verbal cu privire la percheziție domiciliară, nici nu a fost indicat că sa efectuat o percheziție și nici nu s-a efectuat un proces-verbal de efectuare a percheziției corporale asupra minorului.

Ca atare, Vasile Costiuc a făcut plângere pentru percheziție ilegală și violare de domiciliu, însă procurorii au dat trei ordonanțe pentru începerea urmăririi penale, contestate la Curtea de Apel de Costiuc, care se va adresa și Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Front și la București

Lupta Maiei Sandu cu unionistii s-a extins și la București. Un ONG din Chișinău susținător al regimului Maia Sandu a făcut un raport în care pretindea că Vasile Costiuc ar avea o activitate neobișnuită pe tik-tok. Probabil vor să interzică candidatura PDA, partidul lui Costiuc, folosind același pretext ca în cazul lui Călin Georgescu în România.

Raportul unui ONG din Reoublica Moldova a ajuns document al statului român, pentru că a fost preluat de alt ONG din România. Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualui, a sesizat CNA despre raportul respectiv și la propunerea președintelui Valentin Jucan CNA a decis trimiterea unei notificări către TikTok, privind existenţa unui “comportament neautentic coordonat care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova”.

Singurul membru CNA care s-a opus și a votat contra a fost Georgică Severin, care a și explicat de ce consideră că decizia CNA de amestec în alegerile altui stat este ilegală.