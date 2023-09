Zelenski face bilanţul: Săptămâna a fost foarte productivă, avem multe decizii bune în materie de apărare şi de altă natură VIDEO

„Fiecare săptămână sporeşte forţa şi capacităţile Ucrainei, ceea ce înseamnă că fiecare săptămână ne aduce victoria mai aproape” – le-a spus ucrainenilor, duminică seară, preşedintele Volodimir Zelenski în discursul video nocturn în care a făcut bilanţul turneului său de peste Ocean, care l-a dus în Statele Unite şi în Canada, scrie News.ro. El a vorbit despre o „decizie istorică” a Americii, aceea ca o parte din arme şi echipamente să fie produse de industria locală ucraineană.

Volodimir Zelenski a fost la New York, unde a participat la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU, şi apoi a fost primit la Washington la Casa Albă şi în Congresul american, pentru a doua oară în decurs de nouă luni, transmite Hotnews.

Preşedintele Joe Biden a anunţat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, deşi nu include încă mult doritele sisteme de rachete cu rază mai lungă de acţiune ATACMS, în timp ce la Capitoliu Volodimir Zelenski nu a mai ţinut un discurs în faţa camerelor reunite ale Congresului, cum a făcut în decembrie, dar a încercat, în întâlnirile avute cu diverşi congresmeni, să-şi asigure în continuare sprijinul lor, mai ales cel republican, pentru furnizarea de ajutor.

Vorbind despre pachetele de apărare obţinute, Volodimir Zelenski a spus că din partea Statelor Unite, acestea includ artilerie, obuzele necesare, rachete pentru HIMARS, rachete pentru apărare aeriană, sisteme suplimentare de apărare aeriană, vehicule tactice şi „alte câteva tipuri de arme care se vor vedea pe câmpul de luptă”.

Din partea Canadei, „avem o decizie privind sprijinul pentru apărare pe termen lung. Suma este de o jumătate de miliard de dolari americani. În special, este vorba de vehicule de evacuare medicală, foarte necesare pe front”, a arătat Zelenski.

Însă, a subliniat Zelenski, şi mai important este că s-a convenit ca o parte din arme şi echipamente să fie produse de industria locală ucraineană. Zelenski a vorbit despre „o decizie istorică a Americii de a produce în comun arme şi sisteme de apărare, inclusiv de apărare aeriană.

„Acesta este un lucru care era o fantezie absolută până de curând. Dar va deveni o realitate. Vom face din aceasta o realitate”, a subliniat Zelenski. „Aceasta este noua calitate a industriei de apărare a Ucrainei – mult mai puternică. Şi aceasta este economia. Protecţie pentru oraşele noastre. Întreprinderi, noi locuri de muncă pentru ambele noastre popoare – pentru ucraineni şi americani. Avem o perspectivă clară – ceea ce am convenit deja – a unei noi Ucraine mai puternice pentru a preveni repetarea agresiunii ruseşti. Îi sunt recunoscător preşedintelui Biden, întregii sale echipe şi tuturor celor din America care preţuiesc libertatea şi sprijină Ucraina”, a spus el.

El le-a spus compatrioţilor că a avut întâlniri foarte importante la Washington în Congres, cu ambele partide şi cu ambele camere. „Au fost multe întrebări, mult dialog. Răspunsuri la fel de sincere, francheţe absolută şi înţelegere sinceră. Şi am cerut în mod special un format de întâlniri şi de comunicare în Congres care să ne permită să avem o discuţie cât mai detaliată posibil. Şi, datorită acestui lucru, a existat mai multă încredere şi am auzit că sprijinul pentru Ucraina va continua”, a susţinut liderul de la Kiev în discursul video nocturn.

„În general, au existat multe poziţii puternice şi importante din punct de vedere moral exprimate în America la diferite niveluri – de la cel mai înalt nivel până la toţi cei cu care a lucrat delegaţia ucraineană. Acelaşi lucru este valabil şi în Canada. Există o unitate clară. Există noi sancţiuni împotriva Rusiei şi vor exista şi mai multe presiuni pentru sancţiuni”, a dat asigurări Zelenski.

El a arătat că s-au obţinut acorduri economice atât cu guvernele, cât şi cu companii private.

„Avem o decizie privind o zonă de liber schimb cu Canada. La Washington, avem un memorandum privind cooperarea în domeniul energiei. La Ottawa, s-a ajuns la un acord cu privire la restaurarea centralei energetice Kahovka şi la reconstrucţia centralei energetice Kaniv. Interesul marilor companii din SUA şi Canada de a lucra în Ucraina este evident”, a spus Zelenski.

„La nivelul Ministerului Industriilor Strategice, avem o înţelegere reciprocă cu companiile din domeniul apărării”, a anunţat preşedintele.

„Şi există o înţelegere reciprocă foarte importantă la nivelul societăţilor – la nivelul oamenilor obişnuiţi cărora le pasă cu adevărat de Ucraina şi care doresc cu adevărat ca noi să câştigăm şi ca toţi ucrainenii să fie protejaţi de teroarea rusă. Când oamenii obişnuiţi din America spun că se roagă pentru Ucraina, acest lucru mă emoţionează cu adevărat şi dă putere relaţiilor noastre”, a mărturisit preşedintele Zelenski.

El a mulţumit guvernului Canadei şi pentru disponibilitatea de a oferi finanţare pentru Muzeul Holodomor şi pentru finalizarea acestui muzeu.

Volodimir Zelenski a trecut în revistă şi rezultatele obţinute de soţia sa, Olena Zelenska, în plan umanitar. „Avem acorduri cu prima-doamnă a Ucrainei pentru a sprijini reabilitarea veteranilor şi există un parteneriat medical ucraineano-canadian corespunzător. Olena extinde accesul culturii ucrainene la cele mai importante muzee din lume: avem un acord cu Metropolitan Museum of Art din New York. Olena a avut, de asemenea, întâlniri şi apeluri importante la ONU, în special în ceea ce priveşte protecţia copiilor ucraineni în timpul războiului”, a arătat Zelenski.

În finalul discursului, Zelenski a mulţumit, nominalizându-le, mai multor brigăzi implicate în contraofensiva ucraineană, confirmând indirect că există unele progrese şi rezultate pe front. „Mulţumesc tuturor celor care luptă pentru Ucraina, care se află pe posturi de luptă, în misiuni de luptă! Mulţumesc tuturor celor care ajută! Fiecare săptămână sporeşte forţa şi capacităţile Ucrainei. Aceasta înseamnă că fiecare săptămână ne aduce victoria mai aproape”, a conchis el.

