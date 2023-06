Vinul roșu, leac pentru surzenie

Un studiu realizat de Henry Ford Health System din Detroit (SUA) arată că vinul roșu poate reduce riscurile apariţiei surzeniei.

Oamenii de ştiinţă au supus un număr de şobolani la niveluri sonore ridicate. Apoi, le-au dat să înghită resveratrol, un compus chimic prezent în struguri şi în vinul roşu.

Astfel, cercetătorii au observat o scădere a efectelor negative produse de sunete în urechea animalelor. Potrivit lor, acest lucru se datorează proprietăţilor antiinflamatorii şi antioxidante ale resveratrolului.

Insuficiența vitaminei D crește riscul alergiilor la copii

Insuficiența vitaminei D crește de trei ori probabilitatea ca și copiii să aibă reacții alergice la medicamente, potrivit unui studiu realizat de Institutul australian Murdoch (MCRI), conform The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

În afară de aceasta, oamenii de știință au descoperit că insuficiența vitaminei D în organism crește riscul la anumite alimente, chiar dacă nu au găsit o corelație dintre lipsa acesteia și eczeme.

În timpul cercetării au fost evaluați 5276 de copii în vârstă de un an. Aceștia au fost supuși unor teste pentru a se vedea dacă sunt alergici la alimente precum ouă, alune, iar rezultatele au fost comparate cu nivelul lor de vitamina D în sânge.

Cu toate acestea, cercetătorii menționează că investigația este valabilă doar pentru copiii ai căror părinți s-au născut în Australia, iar variabile precum culoarea pielii sau factorii de mediu nu au fost luate în calcul.

Coordonatoarea cercetării, Katie Allen, a mai explicat că, în ultimii 20 de ani, sporirea insuficienței de vitamina D a evoluat în paralel cu creșterea numărului de cazuri de alergii alimentare.

Rodia, soluția antiîmbătrânire

Numită deseori și „Super fruct”, în afară de faptul că este foarte gustoasă, rodia asigură 40% din doza zilnică recomandată de vitamina C. De asemenea, aceasta este bogată în acid folic și vitaminele A și E și conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât vinul roșu sau ceaiul verde.

Pe lângă toate beneficiile enumerate mai sus, rodia are și efecte de antiîmbătrânire. Luptă împotriva apariţiei unor maladii precum Alzheimer, cancer și boli de inimă.

Rodia este recomandată în special femeilor gravide, deoarece protejează creierul micuţilor de eventualele afecţiuni ce pot apărea atât din cauza proastei oxigenări, cât și a circulaţiei sângelui.

Băuturile light cresc riscul pentru diabet

Băuturile îndulcite light ar putea fi periculoase prezentând un risc sporit pentru diabet, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii francezi. Oamenii de știință au ținut sub observație 66.188 de femei din anul 1993, iar studiul a confirmat existența unei legături între băuturile îndulcite și diabetul de tip 2, potrivit afp.com.

Astfel, cercetătorii de Inserm au demonstrat că riscul de diabet este mai mare la cei care consumă băuturi light decât la cei care consumă băuturi răcoritoare îndulcite normal.

Rezultatele au arătat că femeile, care consumă băuturi light, beau mai mult decât cele care preferă băuturile îndulcite normal. Însă, chiar și la o cantitate egală, băuturile light se asociază cu un risc mai mare de diabet.

În acest mod, consumarea a jumătate de litru de băuturi light pe săptămână, crește riscul cu 15 la sută, iar a 1,5 litri cu 59 la sută.Cu toate acestea, cercetătorii precizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste rezultate și a stabili o legătură de la cauză la efect.

Remediu contra îmbătrânirii creierului

De curând, o echipă de cercetători, condusă de Amal Kaddoumi, a descoperit că uleiul de măsline este bogat în substanțe ce pot proteja împotriva bolii Alzheimer. Studiul a fost publicat în ACS Chemical Neuroscience.

Uleiul de măsline extravirgin protejează celulele nervoase de proteinele degradate, boala Alzheimer fiind identificată ca proteinopatia cauzată de acumularea de proteine anormale, specifică oamenii de știință.

În prezent, boala Alzheimer afectează aproximativ 30 de milioane de oameni la nivel mondial, prevalenţa fiind mai mică în ţările mediteraneene, a căror bucătărie are la bază uleiul de măsline.

Fluorul scade nivelul coeficientului de inteligență

Chiar dacă este considerat o substanță chimică „terapeutică” necesară pentru prevenirea cariilor, fluorul poate avea și efecte negative asupra sănătății. Acesta reduce coeficientul de inteligență, calcifiază glanda pineală și afectează fertilitatea, potrivit rezultatelor obținute în urma cercetării epidemiologice de înaltă calitate, relatează Sayer Ji pentru Wakeup-world.com, citat de finaciarul.ro.

Potrivit oamenilor de știință, toxicitatea fluorului nu este specifică doar pentru un singur tip de ţesut, cum ar fi cel neurologic, dar se extinde de-a lungul întregului organism uman şi a fost asociată cu cel puţin 30 de probleme de sănătate diferite, de la calcifierea ţesuturilor moi şi a glandelor endocrine şi până la hipotiroidism.

De asemenea, în 1994, un studiu a descoperit că expunerea la concentraţiile mari de fluor din apa potabilă este asociată cu o rată redusă a natalităţii. Oamenii de știință au revizuit literatura biomedicală privind toxicitatea fluorului şi au descoperit un nivel redus al fertilităţii la majoritatea speciilor de animale studiate.

(S.T.)

