Vlad Filat, nemulțumit de actualul guvern: „Republica Moldova tot înainte, în trecut”

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat este nemulțumit de cum actualul guvern implementează politicile UE.

”Republica Moldova tot înainte, în trecut

Raportul de lucru al Comisiei Europene prezentat de către mass-media a relevat faptul că, R.Moldova este pe ultimul loc la implementarea politicilor UE solicitate ca și condiționalități la acordarea statutului de țară candidată la aderare. Niciodată după anul 2009 Republica Moldova nu a fost după Ucraina și Georgia, care nici măcar nu are statutul de țară candidată, la implementarea politicilor UE.

Am fost primul stat din Parteneriatul Estic ce a semnat Acordul de Asociere la UE, am fost prima țară, care a scăpat de vize și am fost, chiar dacă unii au speculat și au încercat să demonetizeze formula, ”povestea de succes” a Parteneriatului Estic. Acest loc s-a datorat tocmai că am implementat solicitările UE, solicitări fără de care nu am fi primit nici acordul DCFTA și nici accesul fără vize în UE.

Chiar dacă unii membri ai guvernului încearcă să arunce, ca mai toți dinaintea lor, vina pe fostele guvernări, responsabili sunt doar actualii guvernanți. Cele nouă condiționalități din care au fost implementate doar trei le-au fost remise actualei guvernări, nu fostelor guvernări.

Ceea ce a determinat ajungerea R.Modova pe ultimul loc, după Ucraina și Georgia, reprezintă politică internă. Chiar dacă există o deschidere totală din partea partenerilor externi, chiar dacă ușile cancelariilor euro-atlantice sunt deschise actualei guvernări, fără o politică internă coerentă și cooperantă cu celelalte structuri non-PAS ale societății, vom rămâne tot în periferie.

Fără o politică internă bună nu există politică externă de succes. Iar statutul de țară candidată, privind pe ce loc suntem acum, dovedește încă o dată că cei care ne-au pus pe linia de aderare sunt războiul din Ucraina și eforturile României. Pentru aderarea la UE doar bunele intenții nu sunt suficiente și nici partenerii externi nu pot veni să facă munca în locul nostru”, a scrie politicianul pe pagina sa de Facebook.

