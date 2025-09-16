Vladimir Cebotari: Poliția a devenit unealta PAS în scenariile politice de intimidare a oponenților

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, este criticat pentru recentele declarații publice și acuzat din nou de reprezentanții Partidului Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților, acțiune ce ar fi comandate de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS”.

Politicianul susține că șefii poliției inventează „sperietori și falsuri pentru a „încorda” societatea înaintea alegerilor parlamentare, ca niște autori de filme criminale”.

„Ei încearcă să deseneze multe neadevăruri pe care le spun unii oficiali și funcționari în unele emisiuni. Ei știu foarte bine că mint. Știu foarte bine cum se va produce, pentru că tot ei scenarizează. Ei sunt câțiva regizori, au rolul de co-producători. Nu trebuie chiar să-i lăudăm prea tare în rolul ăsta de regizori, că nu mai sunt atât de valoroși, persoanele acestea până la Oscar sunt departe. Tot ce generează e frică, război, Rusia, corupție, grupe organizate criminale. Altceva ei nu pot genera. Dacă vreți să-i comparăm cu cineva, atunci cu autorii filmului „Бандитский Петербург””, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul podcastului „Subiect incomod”.

Anterior, atât șeful Poliției Naționale, cât și ministrul de Interne au negat acuzațiile care sunt aduse structurilor de drept și de forță în campania electorală și au precizat că instituțiile responsabile sunt imparțiale în acțiuni și activează în strictă conformitate cu legislația în vigoare.