Zaharova acuză Letonia de „xenofobie animalică” după ce Parlamentul leton a desemnat Rusia drept „stat sponsor al terorismului”

Joi, 11 august, Rusia a condamnat în termeni duri rezoluția adoptată de parlamentul leton care o desemnează drept stat care sponsorizează terorismul, Maria Zaharova acuzând o „xenofobie animalică” de partea letonă, scrie Reuters.

„Ținând cont că este lipsită de orice substanță cu excepția xenofobiei animalice din spatele acestei decizii, este necesar să le spunem ideologilor că sunt neonaziști”, a reacționat Zaharova, purtătoarea de cuvânt al lui Lavrov.

Rezoluţia menţionează că „Letonia recunoaşte acţiunile Rusiei în Ucraina drept un genocid ţintit împotriva poporului ucrainean” şi cheamă la creşterea susţinerii militare, financiare, umanitare şi diplomatice pentru Ucraina.

De asemenea, Rusia pretinde că a fost nevoită să-şi trimită forţele armate în Ucraina pentru a „denazifica” o ţară despre care susţine că este condusă de neonazişti, termen pe care l-a folosit şi pentru a-i categorisi pe criticii săi din ţările baltice.

Ucraina şi Occidentul au respins utilizarea acestui termen de către Rusia drept propagandă menită să justifice un război de cucerire în stil imperialist, comparându-i pe ucraineni cu invadatorii nazişti germani din Al Doilea Război Mondial, transmite Digi24.ro.

„Rusia oferă sprijin și finanțare pentru regimuri și organizații teroriste de mulți ani, direct și indirect, ca cel mai mare furnizor de arme pentru regimul Assad din Siria și ca executant, cum ar fi otrăvirea familiei Skripal sau împușcarea avionului MH-17. În Ucraina, Rusia a ales o tactică similară, crudă, imorală și ilegală, folosind arme și muniții imprecise și interzise la nivel internațional, vizând brutalitatea disproporționată împotriva civililor și a locurilor publice”, se menționează în comunicatul parlamentului leton.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba a reacționat la scurt timp după votarea rezoluției, notând pe pagina sa de Twitter că Ucraina este recunoscătoare Letoniei și că țara sa „încurajează alte state și organizații să îi urmeze exemplul”.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022