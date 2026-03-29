Nu a stat mult șomer: Fostul șef SPPS, ex-bodyguardul Maiei Sandu, lucrează „consultant în materie de securitate pentru un stat membru al UE”
Președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa, a comentat pentru prima dată despre activitatea soțului său Vasile Popa după demiterea din funcția de șef al SPPS. Deși nu a oferit detalii, ea a precizat în cadrul podcastul Lorenei că acesta activează acum ca consultant în materie de securitate pentru un stat membru al Uniunii Europene.
„- Acum el nu mai vrea în SPPS, dacă a plecat din funcția de director înseamnă că a plecat în general de acolo?
– Da, el a plecat absolut din sistem.
– Ce face acum? Cu ce se ocupă?
– Acum este consultat în materie de securitate pe teritoriul unui stat membru UE. Nu o să dau multe detalii.
– Dar e în Moldova sau este plecat?
– El este în Moldova, dar este vorba despre un stat în UE”, a declarat Zinaida Popa.