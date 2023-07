Zelenski: Răspunsul lui Putin la rebeliunea Wagner a fost ”slab”, puterea președintelui rus își pierde controlul asupra propriului popor. O pace fără Crimeea nu ar fi o victorie

Răspunsul lui Vladimir Putin la rebeliunea armată Wagner a fost ”slab”, iar președintele rus îşi pierde controlul asupra propriului popor, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski într-un interviu pentru CNN care a fost înregistrat duminică, la Odesa, şi va fi difuzat miercuri seara.

Menționăm că Vladimir Putin s-a confruntat luna trecută cu cea mai mare ameninţare la adresa autorităţii sale din ultimele două decenii, când şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o revoltă de scurtă durată, revendicând controlul instalaţiilor militare din două oraşe ruseşti şi pornind în marş spre Moscova cu trupele sale înainte de a accepta să se retragă.

”Vedem reacţia lui Putin. Este slabă”, a declarat liderul de la Kiev în interviul pentru CNN înregistrat duminică la Odesa.

„În primul rând, vedem că nu controlează totul. Faptul că Wagner se deplasează adânc în teritoriul Rusiei şi ia controlul anumitor regiuni arată cât de uşor este să faci asta. Putin nu controlează situaţia din regiuni. Toată acea verticală a puterii pe care o avea se prăbuşeşte”, a comentat preşedintele Ucrainei.

Unii ruşi i-au aclamat pe luptătorii Wagner în timp ce Prigojin a lansat o provocare fără precedent la adresa autorităţii lui Putin. O înregistrare video geolocalizată şi verificată de CNN a arătat mulţimile aplaudând în timp ce vehiculul şefului Wagner pleca din oraşul Rostov pe Don, din sudul ţării, la 24 iunie.

Russian Citizens who Support the Wagner PMC Group spoke to Yevgeny Prigozhin and thanked him as his Car left the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov. pic.twitter.com/PWpuVH5xGv

