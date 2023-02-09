Никотин вызывает рак: миф или правда? Что говорят онкологи?

Как среди курильщиков, так и среди некурящих бытует убеждение, что никотин является крайне вредным веществом, являющимся основной причиной болезней, связанных с курением, в том числе рака. Но правда ли это или миф, выдержавший испытание временем?

У ученых и врачей есть ответы на этот вопрос.

Никотин — это природное соединение, которое содержится не только в табаке, но и в овощах, таких как баклажаны, картофель и помидоры. Даже в малых дозах даже некурящий употребляет никотин практически ежедневно.

Это вещество вызывает выброс дофамина в головном мозге, что дает людям ощущение благополучия. Со временем в мозгу развивается зависимость от никотина и его немедленных эффектов.

Тем не менее, исследования показывают, что никотин не является причиной заболеваний, связанных с курением, а является причиной того, что люди становятся зависимыми от сигарет. Настоящим врагом, по мнению экспертов, является дым, вдыхаемый при курении.

Поскольку сигареты горят при температуре от 600 до 800 градусов, дым, который они выделяют, является токсичным и содержит более 6 000 химических веществ. К ним относятся бензопирен, смола и окись углерода, а также другие канцерогены.

Накапливаясь с течением времени в организме, они могут вызывать различные заболевания, одним из самых серьезных является рак.

“Табачный дым канцерогенен, а не никотин, как ошибочно полагает общество. Никотин не внесен в список канцерогенов Международным агентством по изучению рака при ВОЗ, поскольку не оказывает канцерогенного действия на организм человека. Но само курение относится к первой группе классификации канцерогенов IARC (канцерогенные вещества для человека), потому что табачный дым содержит более 70 различных химических канцерогенов”, – пояснил онколог-пульмонолог Валерий Былба.

В обществе существует множество предвзятых мнений о продуктах, вызывающих рак. Пример – кофе. При обжаривании зерен образуется акриламид — канцерогенное вещество, способное серьезно повлиять на здоровье. Между тем, кофеин в кофе — это натуральное соединение, которое, как и никотин, вызывает привыкание, но не канцерогенно.

“Кроме того, если вы поклонник красного мяса, то у меня для вас плохие новости. Красное мясо относится к группе 2А по классификации – то есть оно с большой вероятностью является канцерогенным, но если это мясо было приготовлено на открытом огне, то его канцерогенность значительно возрастает, так как канцерогены образуются из гетероциклических аминов и полиароматических углеводов”, – отметил специалист.

Если человек выкуривает более 10 сигарет в день, шансы заболеть раком легких увеличиваются на 25%. Важно помнить, что 20% табачного дыма остается в организме курильщика, а 80% передаются окружающим, которые становятся пассивными курильщиками.

Потребление никотина показано для людей, которые хотят бросить курить, но не могут этого сделать из-за полного воздержания от никотиновых продуктов. В этом случае врачи рекомендуют курильщикам заместительную никотиновую терапию (НЗТ).

Для снижения вредного воздействия сигарет специалисты некоторых стран предлагают курильщикам перейти на альтернативные табачные изделия, исключающие горение, такие как системы для нагревания табака и электронные сигареты. Такие продукты выделяют аэрозоль, содержащий никотин. Исследования показывают, что он содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым.

После прекращения вдыхания дыма и продуктов горения, бывшие курильщики могут заметить некоторые изменения в своем организме, при этом отказ от курения является одним из наиболее важных решений для снижения риска развития 12 различных видов рака, включая лейкемию, рак мочевого пузыря, рак легких, рак шейки матки, толстой и прямой кишки, пищевода, почек, печени, поджелудочной железы, желудка и др.

Кроме того, для людей, страдающих раком, отказ от курения может улучшить прогноз и снизить риск преждевременной смерти.

Sursa: Rupor.md

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