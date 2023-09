A rămas fără permis de conducere după ce a atacat polițiștii de patrulare care l-au oprit în timp ce conducea automobilul în stare de ebrietate. Ce pedeapsă a primit un bărbat din Ștefan Vodă

Un tânăr în vârstă de 34 de ani din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, a rămas fără permis de conducere și a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru o perioadă de un an, după ce acum jumătate de an a atacat polițiștii de patrulare care l-au oprit în timp ce acesta conducea un automobil în stare de ebrietate. Sentința a fost pronunțată marți, 12 septembrie, de magistrații Judecătoriei Căușeni, scrie Deschide.md.

Astfel, potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs la data de 18 martie, când inculpatul, fiind la volanul unui automobil de model Volkswagen Passat, se deplasa pe contrasens pe o stradă din orașul Ștefan Vodă. La un moment dat, acesta a fost observat de o mașină de patrulare, care l-au stopat pentru verificări.

În timpul discuției, polițiștii au simțit miros puternic de alcool, solicitând șoferului să treacă testarea alcooscopică cu aparatul „Drager”, la care ultimul a refuzat categoric, înjurând oamenii legii și amenințând-i cu răfuială fizică. Ulterior, acesta s-a apropiat de un polițist de 26 de ani și i-a dat cu capul în față, iar pe al doilea polițist l-a îmbrâncit și i-a deteriorat epoleții.

La scurt timp, oamenii legii au reușit să-i aplice cătușele și l-au escortat la IP Ștefan Vodă.

Totodată, în cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut integral vina, menționând că îi pare rău de cele comise.

Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile.

