Alegătorii își pot declara noul domiciliu până în data de 3 septembrie

Cetățenii cu drept de vot care s-au mutat după ultimele alegeri mai au la dispoziție trei zile pentru a-și înregistra noul loc de ședere la Primărie sau Pretură, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

Pentru a depune declarația, alegătorii trebuie să prezinte actul de identitate. Registratorul va înscrie noul domiciliu în Registrul de Stat al Alegătorilor și va elibera o recipisă ca dovadă.

Termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 3 septembrie 2025, inclusiv, cu cel puțin 25 de zile înainte de alegeri. Declarația este valabilă doar pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 și nu poate fi utilizată la viitoarele alegeri.