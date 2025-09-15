Amenzi de peste 1 milion de lei aplicate după arderea vegetației uscate: IGSU prezintă cifrele

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că au fost aplicate amenzi totale ce depăşesc 1 milion de lei în urma unor controale ce au vizat comportamentele ilegale de ardere a vegetaţiei uscate. Peste 250 de persoane au fost sancţionate pentru aceasta abatere – acte care pun în pericol mediul, sănătatea publică şi siguranţa comunităţilor.

Acțiunile s-au desfăşurat în mai multe raioane, atât în zone rurale, cât şi în apropierea localităţilor urbane, unde arderea resturilor vegetale reprezintă un risc major de propagare a incendiilor. Echipe mixte IGSU-mediu-autoritatea locală au verificat terenurile agricole, spaţiile verzi neîntreţinute şi marginile drumurilor.

În multe cazuri, oamenii au ars iarba uscată în gospodării, pe marginea păşunilor sau a livezilor, fără să ia măsuri de protecţie sau să anunţe autoritățile. Controalele au identificat și faptul că arderea s-a făcut în apropiere de vegetaţie densă și surse de foc – situaţii ce puteau duce la incendii de proporţii.

IGSU atrage atenţia că această practică este strict interzisă: arderea vegetaţiei uscate nu doar poluează aerul, ci declanşează adesea incendii dificil de controlat, cu efecte devastatoare asupra ecosistemelor, infrastructurii și comunităților locale.

Pentru cei sancționați, sancțiunea înseamnă nu doar amendă, ci și obligaţii de remediere: de curăţare a terenului, distrugere sigură a resturilor vegetale rămase şi, acolo unde au fost perturbări semnificative, repararea pagubelor — în funcţie de legislaţia în vigoare.

Autoritățile fac apel către cetăţeni să evite aceste practici, să folosească metode alternative de gestionare a resturilor vegetale — cum ar fi compostarea, maruntirea sau colectarea — și să respecte prevederile legale pentru protecţia mediului.