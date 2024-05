‘Asta e greșit în România’

Fostul premier Victor Ponta a fost prezent duminică seară în studioul România TV, unde a analizat cele mai fierbinți subiecte din societatea românească, cel mai important fiind starea de sănătate a marelui actor Florin Piersic. Victor Ponta crede că ceea ce i s-a întâmplat maestrului Florin Piersic, care a fost mutat prin trei spitale, nu este un semn bun pentru sistemul de Sănătate românesc și perpetuează starea de neîncredere a românilor în acesta.

„In primul rand, ca toti romanii, il iubesc si il admir. Este un om la o varsta inaintata, nu cred ca e usor pentru medici. Multi au comentat ca daca nu te cheama Florin Piersic, esti un om obisnuit, daca nu ai pe cine sa suni, ce faci? Asta e gresit in Romania, la sistemul administrativ in general. Sunt de trei ori mai multi bani in sanatate, medicii sunt bine platiti, ceea ce e bine. Si totusi parca sistemul e mai bulibasit decat inainte, pare ca daca nu dai telefoane, daca nu se agita presa, nu ai nicio sansa. Unde esti dus daca se intampla ceva, cine se ocupa de tine? Clujul e un centru medical mare. Si asta e nedrept. La o problema medicala mai grava, daca nu esti langa Bucuresti, Cluj, Iasi, nu ai nicio sansa. Cum sa zici ca la Cluj nu se poate si la Bucuresti se poate.

In 2016, Vlad Voiculescu, care nici nu e medic, a ajuns in Romania cu un scop. A ras tot ce insemna medic de prestigiu, le-a facut dosare la toti, chiar daca au fost majoritatea achitati, dar a bagat frica asta sa taca toti in fata Big Pharma. Iei asta, ca asta ti se spune. Mi s-a intamplat si mie sa ma intrebe oameni, il stii pe profesorul X, suna si tu pentru nu stiu ce. Dar de ce trebuie sa mearga la profesorul X neaparat? Pentru ca e o foarte mare lipsa de incredere.

Iar cazul lui Florin Piersic nu e o intamplare deloc fericita pentru ideea asta. Ar trebui sa nu trebuiasca sa suni pe nimeni, sa te duci la spital cu cardul de sanatate si sa iti rezolvi problema.”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate la România TV.

