Avocatul lui Plahotniuc demontează falsurile răspândite de presa de la Chișinău: ”Extrădarea a fost cerută expres încă din prima zi și nimic nu s-a schimbat de atunci”

Avocatul Lucian Rogac acuză presa de la Chișinău că răspândește falsuri în legătură cu dosarul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, zvonurile potrivit cărora fostul lider democrat ar fi depus o cerere prin care solicita să nu fie extrădat în Republica Moldova nu au nicio bază reală.

„Era oarecum de așteptat ca propaganda și fake-news-urile să crească în intensitate în campania electorală. Totuși, am vrea să știm și noi, în calitate de avocați care îl reprezentăm pe Vlad Plahotniuc, unde găsim acea cerere prin care clientul nostru ar fi solicitat să nu mai fie extrădat”, a declarat Rogac, într-o postare video.

El a subliniat că însuși Plahotniuc a aflat din presă despre presupusul document.

„Să fie clar: Vlad Plahotniuc a aflat din presa de la Chișinău că ar fi depus o asemenea cerere. Pentru că este complicat să știi despre ceva care nu există”, a adăugat avocatul.

Rogac le-a mai cerut jurnaliștilor care au scris despre subiect să prezinte dovezi concrete și chiar le-a promis „recompensă financiară” în schimbul acestor informații.

„Rugăm insistent ca persoanele care dețin informații despre existența acestei scrisori să ne spună și nouă cine a semnat-o și unde a depus-o. De asemenea, îi rugăm pe reprezentanții publicației Ziarul de Gardă și pe jurnalistul Alex Cozer să ne anunțe și pe noi, fie și pentru o recompensă financiară, cum obținem acest document enigmatic. Nu știm, poate l-a semnat cineva dintre ei și l-a depus în numele lui Vlad Plahotniuc”, a afirmat acesta.

Avocatul a reiterat, în context, că poziția clientului său a fost clară încă de la început și nimic nu s-a schimbat între timp.

„Cât despre așa-numita cerere prin care Vlad Plahotniuc ar fi cerut să nu fie extrădat, declarăm cu toată responsabilitatea că un asemenea document nu există. Extrădarea a fost cerută expres încă din prima zi și nimic nu s-a schimbat de atunci. Acordul său a fost consemnat de către instanțele judecătorești din Grecia și au fost emise decizii prin care a fost acceptată extrădarea sa”, a subliniat Lucian Rogac.