Cămașa cu altiță, inclusă în patrimoniul UNESCO

Cămășa cu altiță, element de identitate culturală pe ambele maluri ale Prutului, a fost inclusă în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității, a fost anunțat pe pagina de Twitter a UNESCO. Șefa statului Maia Sandu, le-a mulțumit cu această ocazie meșterițelor, care, prin muncă și dăruire, au păstrat această artă, făcând-o cunoscută lumii, transmite Jurnal.md.

New inscription on the #IntangibleHeritage List: The art of the traditional blouse with embroidery on the shoulder (altiţă) — an element of cultural identity in #Romania 🇷🇴 & the Republic of #Moldova 🇲🇩.

