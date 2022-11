Ce-i românesc nu piere! La Rîșcani, Țara a fost promovată prin joc și cântec (video)

Un spectacol de muzică, dans și actorie a avut loc ieri în incinta Colegiului Agroindustrial din Rîșcani. Pe scenă au evoluat colective artistice din localitate, care au promovat cultura și valorile tradiționale românești, creând o adevărată atmosferă de sărbătoare. Evenimentul a fost organizat grație Guvernului României.

Atmosfera a fost încinsă de ansamblul de dansuri populare „Moștenitorii” din Rîșcani.

„Noi dezvoltăm, învățăm și promovăm valorile perene ale muzicii naționale, anume interpretarea vocală. Neapărat trebuie să cunoaștem tot ceea ce ne-a lăsat poporul nostru din neam în neam, această zestre din lădița aceasta, aceste cântece și creații minunate”, a declarat Stela Eftodii-Vaserștein, profesoară de educație muzicală.

„Am venit să promovez cultura limbii române. Îmi iubesc patria, țara mea, strămoșii. Vreau ca țara noastră să aibă cea mai frumoasă limbă”, a spus Ruslana Manuilă, elevă.

„Ansamblul nostru a prezentat trei dansuri venite din bătrâni: suita românească, ciuleandra și hora de sărbătoare. Acest eveniment este important pentru societatea noastră pentru că dezvoltă tânăra generație și promovează și păstrează cultura și datina strămoșească”, a adăugat Loredana Oderiță, elevă.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea valorilor identitar-românești în comunitățile din Republica Moldova” de Centrul Liberal European și Asociația Obștească „Dor de Rîșcani” și realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

„Am organizat excursii pentru copiii din raionul Glodeni la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, dar și la Muzeul Național de Artă din Chișinău. Astăzi ne aflăm în raionul Rîșcani, este al doilea eveniment din cadrul acestui proiect din zona de nord a țării. Am avut un partener local care ne-a ajutat cu organizarea acestui frumos eveniment care constă în promovarea cât mai multă a valorilor noastre identitar-românești”, a precizat Aliona Doroș, coordonatoare de proiect.

„Programul nostru a fost foarte diversificat. Am avut două ansambluri care au dansat, am avut copii minunați de la Școala de Arte, corul mic, care ne-au fascinat cu vocile și sinceritatea lor. Am avut copii minunați de la gimnaziu care ne-au interpretat piese cu tematica valorile identitar-românești. Am avut și un fragment de spectacol „Pasăre Măiastră” în regia lui Vasile Telepeț”, a spus Diana Olievschi, administratoarea AO „Dor de Rîșcani”.

„Importanța e mare. Aș dori să investim mai mult în cultura noastră, în generația ce va urma, în istoria noastră. Prin ea vom arăta cultura și însăși puterea neamului românesc, cât de aici, cât și de peste Prut”, a precizat Cristina Jitari, președinta AO „Centrul Liberal European”.

Promotorii culturii românești au adus la eveniment covoare și costume tradiționale. Iar artiștii locali care au venit cu o expoziție de tablouri și picturi pe sticlă.

„Am lucrări făcute de mătușile mele de prin anii ’30, am lucrări cusute pentru fetița și nepoțeii mei. Am în expoziție iile mele populare pe care le port cu mult drag. Sunt învățătoare și sunt îndrăgostită în portul nostru popular. Mereu am apreciat munca părinților, bunicilor, străbunicilor care la lampa cu gaz sau lumânare au croșetat, au țesut, împletit și ne-au lăsat o bogăție mare”, a declarat Emilia Crețu, conducătorul Ansamblului de dansuri populare „Moștenitorii”.

„Sunt niște lucrări realizate de mine, dar sunt și lucrări de-a copiilor care se ocupă la cercul de pictură unde aceștia învață. Ne pare foarte bine că participăm la așa eveniment pentru că facem și noi un pas înainte, copii devin mai inspirați să creeze lucruri frumoase”, a conchis Sergiu Briceag, conducător artistic, Centrul de Creație Rîșcani.

Valoarea totală a proiectului „Promovarea valorilor identitar-românești în comunitățile din Republica Moldova” este de 20 de mii de euro.

