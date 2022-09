Ce planuri are Putin? Rusia recomandă prudenţă în speculaţiile privind armele nucleare

Speculaţiile că Kremlinul ar putea folosi armele nucleare în lupta pentru teritoriile anexate de Rusia de la Ucraina doar răspândesc frica, afirmă Moscova, relatează vineri DPA și Agerpres.

„Oamenii care vorbesc despre escaladarea nucleară se comportă foarte iresponsabil”, a declarat Peskov.

Anterior, Moscova a declarat că Rusia îşi va apăra teritoriul cu orice mijloace necesare, conducând la speculaţii cu privire la utilizarea armelor nucleare pe fondul anexărilor.

Peskov de asemenea a declarat că doctrina militară rusă statuează că forţa nucleară este posibilă doar dacă ”însăşi existenţa Rusiei” este în joc, susţinând că ”formularea corectă este foarte importantă”.

Printre altele, Kremlinul a declarat vineri, 30 septembrie, că trebuie încă ”clarificat” dacă Rusia anexează totalitatea regiunilor ucrainene Herson şi Zaporojie sau doar părţile pe care le ocupă, adaugă France Presse.

„În ceea ce priveşte (graniţele) regiunilor Herson şi Zaporojie, trebuie să clarific”, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al lui Putin, cu două ore înainte de ceremonia la care Putin urmează să oficializeze anexarea a patru regiuni ale Ucrainei.

Celelalte două regiuni Doneţk şi Lugansk vor fi anexate în întregime, Moscova recunoscând suveranitatea regimurilor separatiste proruse la sfârşitul lunii februarie, chiar înainte de asaltul rusesc asupra Ucrainei.

Potrivit think tank-ului american ISW (Institute for the Study of War), Moscova controlează 72% din suprafaţa regiunii Zaporojie.

Şi aproximativ 88% din Herson şi capitala sa omonimă sunt sub ocupaţie rusă, potrivit aceleiaşi surse.

