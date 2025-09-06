Cebotari și Furtună: Când PAS decide, cu mâna CSJ și CEC, cine poate și cine nu să participe în alegeri

Sau, dacă pe scurt ”Când sancțiunile devin opționale și justiția – selectivă”

Republica Moldova tocmai a mai bifat un paradox electoral: Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, aflată pe lista sancțiunilor internaționale, a fost înregistrată oficial în cursa electorală. Nu de oricine, ci de Comisia Electorală Centrală, la insistența Curții Supreme de Justiție. O decizie care, în mod normal, ar fi stârnit reacții ferme din partea guvernării. Dar nu și acum.

Premierul Dorin Recean a reacționat pe Facebook, reamintind că Furtună este vizată de sancțiuni și că „nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare”. Frumos spus. Dar toleranța pare să fi fost deja livrată, cu semnătură oficială, de către CSJ și CEC. Iar tăcerea guvernării în fața acestei decizii ridică întrebări incomode: cine controlează, de fapt, instituțiile statului?

Cazul devine și mai absurd când îl comparăm cu excluderea Partidului Democrat Modern, condus de Vladimir Cebotari, din competiția electorală. Motivul? O „asociere” indirectă cu persoane sancționate. Deci, asocierea e mai gravă decât sancțiunea directă? Logica juridică pare să fi fost înlocuită cu aritmetica electorală.

PAS, partidul aflat la guvernare, pare să fi calculat că Furtună nu are șanse reale să intre în Parlament. Prin urmare, prezența ei în cursă nu deranjează. În schimb, PDMM-ul lui Cebotari ar putea rupe din electoratul centrist, ceea ce devine o amenințare. Așa că se aplică dubla măsură: unii sunt blocați, alții sunt lăsați să participe, chiar dacă sunt sub sancțiuni.

Această selecție politică mascată în decizii administrative arată că statul de drept în Moldova este, în continuare, fragil. Când justiția devine instrument de reglare electorală, iar instituțiile independente acționează în funcție de calcule politice, vorbim despre un stat capturat. Nu de Kremlin, ci de interesele interne ale guvernării.

Felicitări, PAS. Ați reușit performanța de a transforma sancțiunile internaționale într-un detaliu negociabil. Iar moldovenii? Ei sunt invitați să mai voteze o dată. Cu speranța că, poate, data viitoare, sancțiunile vor fi aplicate și logica – respectată.

// Imaginea a fost generată de AI-ul de la Microsoft, Copilot, din originalul de pe Telegram și cu rugămintea de a o îmbrăca pe Victoria Furtună în galben.

