CEDO condamnă Ucraina, din cauza nerecunoaşterii cuplurilor homosexuale, să plătească reparaţii morale în sumă de 10.000 de euro unui cuplu de bărbaţi care a încercat în zadar să se căsătorească la starea civilă

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi, 1 iunie, Ucraina cu privire la discriminarea şi încălcarea dreptului la respectarea vieţii private, din cauza nerecunoaşterii şi protejării juridice a cuplurilor de acelaşi sex în această ţară, relatează AFP și News.ro.

Curtea, care veghează la respectarea Convenţiei europene a drepturilor omului în 46 de state care au ratificat-o, a fost sesizată de către un cuplu de bărbaţi ucraineni, Andrii Iuriovici Maimulahin, în vârstă de 54 de ani, şi Andrii Mihailovici Markiv, în vârstă de 39 de ani, ambii din Kiev, aflaţi într-o relaţie din 2010.

Judgment Maymulakhin and Markiv v. Ukraine – Lack of legal recognition and protection for same-sex couple violated the Conventionhttps://t.co/aGJV4rNVVV#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/PA6OGDgtqk

— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) June 1, 2023