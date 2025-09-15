Cernăuțeanu recunoaște că e incomptent! „Cum a ajuns Marina Tauber la Moscova? – Cu ruta de avion.”

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost întrebat cum a reușit deputata Marina Tauber să ajungă la Moscova. „Cu ruta de avion”, a răspuns acesta sarcastic la emisiunea „Cutia neagră PLUS” de la TV8.

„Ați înțeles cum Marina Tauber a ajuns la Moscova?”

„Păi, sigur. Cu ruta de avion.”



Deputata Marina Tauber, pentru care procurorii cer 13 ani de închisoare, își va afla sentința la două zile după alegerile parlamentare, pe 30 septembrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, ședința va începe la ora 16:00.

Pe data de 12 august Marina Tauber a primit interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru 60 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.