Ciolacu îi numește pe liberalii care îl contestă ”tiriflici”: PSD amenință cu ieșirea de la guvernare

Liderul PSD, Marcel Ciolacu spune că România nu mai poate continua să acorde privilegii speciale unor companii care au profituri uriașe, în vreme ce munca este taxată cu 40%.

Marcel Ciolacu, susține că s-a săturat ca la orice discuție în cadrul coaliției să apară ”tot felul de tiriflici (om neînsemnat n.r.)” care contestă măsurile economice ale PSD și modul în care se dorește schimbarea Codului Fiscal.

„Guvernul nu găsește bani și pentru investiții și pentru pensiile speciale”.

„Am început cu PNL și UDMR și am ajuns la 6% din PIB în șase luni direcționați către mediul de afaceri. Eu, Marcel Ciolacu, am inițiat o discuție în spațiul public în ceea ce privește Codul Fiscal. E o diferență imensă între impozitarea muncii cu 40% și capital. Cel mai scump preț l-au plătit în pandemie pensionarii și cei cu boli cronice. Avem un Cod Fiscal cu excepții de 64 de miliarde de lei, nu o spune Marcel Ciolacu, o spun finanțiștii și auditorii externi, de care nu se poate spune că sunt pesediști. Am cerut ca ANAF să înceapă procesul de digitalizare, ca să începem discuția în coaliție privind impozitarea progresivă. Din punctul meu de vedere Codu Fiscal arată ca în Evul Mediu, când Papa emitea unor bule unor oameni pentru privilegii. Avem jocuri de noroc impozitate cu 1%. Dacă soarele răsare din sud, nu din nord ai 5%, nu se poate continua într-un stat normal. Dacă se dorește să facem așa ceva, PSD e partener la discuții. Nu se dorește, le urez succes”, a declarat Marcel Ciolacu.

Sursa: 4media.info