Compania românească Red Point Software Solutions achiziţionează Ness Technologies Ro

Red Point Software Solutions, singurul partener SAP Platinum din România, anunţă că achiziţionează Ness Technologies Ro, parte a Ness Digital Engineering, prezentă pe multiple pieţe la nivel global. „Red Point Software Solutions, singurul partener SAP Platinum din România, achiziţionează Ness Technologies Ro, parte a Ness Digital Engineering, prezentă pe multiple pieţe la nivel global. Achiziţia vine ca parte a strategiei Red Point Software Solutions care vizează implementarea soluţiilor SAP în cloud. Astfel, compania caută să îşi consolideze poziţia pe piaţa locală prin creşterea numărului de specialişti SAP care să sprijine organizaţiile în procesul de digitalizare”, anunţă compania, potrivit news.ro. Ness Digital Engineering, din care Ness Technologies Ro a făcut parte înainte de achiziţie, este o companie globală care oferă consultanţă digitală prin servicii de inginerie la scară largă. Reţeaua de talente include peste 5.000 de ingineri în 11 centre de inovare din SUA, Europa de Est (inclusiv România) şi India. Prin preluarea Ness Technologies Ro, Red Point Software Solutions îşi propune să continue dezvoltarea relaţiei cu gigantul software SAP în România prin diversificarea portofoliului de produse, cu accent puternic pe soluţiile cloud. Printre acestea se numără soluţii precum SAP S/4HANA Public Cloud sau Private Cloud, dedicate eficientizării şi optimizării operaţiunilor prin decizii bazate pe date în timp real, optimizarea achiziţiilor, îmbunătăţirea vânzărilor şi a serviciilor pentru clienţi, urmărirea eficientă a fluxurilor de producţie şi a lanţului de aprovizionare, precum şi un management financiar complet.

De asemenea, portofoliul cuprinde soluţii software specifice unor domenii individuale din cadrul organizaţiilor, precum SAP SuccessFactors pentru procesele de resurse umane sau SAP Sales & Service Cloud pentru managementul relaţiilor cu clienţii, dar şi soluţii dedicate sectorului de utilitaţi, precum SAP Industry-Specific Solution for Utilities (IS-U). Astfel, prin intermediul achiziţiei, echipa Red Point creşte cu un număr total de 30 de consultanţi SAP şi 20 de clienţi noi, iar la numărul proiectelor în derulare se adaugă încă 35.

„Ne propunem ca, odată cu integrarea echipei noi de consultanţi şi programatori SAP, să continuăm să livrăm proiecte de succes bazate pe tehnologiile cele mai noi ale SAP şi să ne susţinem clienţii cu instrumente de top şi servicii de cea mai bună calitate. Ne dorim să fim, cu adevărat, cel mai bun partener SAP când vine vorba de calitatea serviciilor furnizate clienţilor noştri”, a declarat Răzvan Gîdei, director general Red Point Software Solutions. Experţii SAP din cadrul fostei companii Ness Technologies Ro aduc experienţă în colaborarea cu organizaţii din domeniul energiei şi al utilităţilor, coordonând de peste 20 de ani proiecte cu impact naţional. Compania are semnate contracte pe termen lung cu jucătorii de bază din această industrie, precum E.ON, Delgaz Grid, Enel (companie preluată de grupul elen PPC), CEZ (actuala EVRYO), sau Rompetrol. Red Point colaborează, de asemenea, cu numeroase organizaţii ale pieţei private din România. Red Point Software Solutions este partener SAP Platinum în România şi activează atât pe piaţa privată, cât şi în sectorul public. Are peste 50 de angajaţi şi birouri în Iaşi şi Bucureşti. Una dintre cele mai importante industrii pentru compania românească este cea de educaţie universitară (Higher Education), unde a implementat soluţii de tip University Management System în peste 30 de universităţi din România, şi care gestionează întregul ciclu de viaţă al peste 200.000 de studenţi din învăţământul de stat şi privat.

