Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, are interdicție de a părăsi Grecia. Informația a fost comunicată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul ediției din 15 septembrie a emisiunii „Moldova LIVE” de la Exclusiv TV.

„Nu-mi imaginez cum ar urca în avion și ar pleca, atât timp cât statul elen i-a interzis părăsirea teritoriului său, decât să urce într-un mijloc de transport și să utilizeze traseul fără frontieră că e spațiul Schenghen”, a spus Cernăuțeanu.

În timpul emisiunii, Cernăuțeanu a fost întrebat dacă deține informații despre motivul pentru care Țuțu nu a ajuns la Chișinău, în contextul în care acesta și-a procurat bilete spre Republica Moldova.

„Trebuie să răspundă cred că dumnealui. Un lucru ce pot să vă spun eu, la moment, este că într-adevăr a avut bilet pentru ziua de joi, contramandat pentru duminică și ulterior alt bilet achiziționat pentru joia trecută. Din informațiile care le deținem noi, de fapt el a fost eliberat din arest, dar cu nepărăsirea statului elen. Dacă respectă sau nu respectă această prevedere el, urmează de văzut. Nu-mi imaginez cum ar urca în avion și ar pleca atât timp cât statul elen i-a interzis părăsirea teritoriului său, decât să urce într-un mijloc de transport și să utilizeze traseul fără frontieră că e spațiul Schenghen”, a declarat Cernăuțeanu.

Întrebat dacă în prezent Țuțu se află în Grecia, șeful IGP a spus: „Nu pot să răspund unde se află, că în Grecia sau în altă parte. Un lucru cunosc, comunicat de statul elen, că are interdicție de a părăsi statul”.

Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Grecia, alături de Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit, în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care o închiriau în Elveția, zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferite valute.

Între timp, Țuțu a fost eliberat de autoritățile elene. Pe 3 septembrie, Jurnal TV a scris, pe surse, că Țuțu urma să ajungă la Chișinău în dimineața zilei de 4 septembrie. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat atunci că fostul deputat democrat și-a procurat bilete spre Republica Moldova. Totuși, Constantin Țuțu nu a mai ajuns la Chișinău.