Cristian Hrițuc, mesaj pentru cei care propagă sondaje aranjate: Să nu ajungeți pe 29 septembrie să trăiți un șoc

S-a pus din nou în mișcare „morișca sondajelor în Republica Moldova”. Aceleași institute, aceiași oameni care le propagă.

Vreau să atrag atenția asupra unor lucruri: aceleași case de sondare arătau anul trecut că Maia Sandu va câștiga din primul tur cu 61%. Rezultatul a fost de 38% pe teritoriul Moldovei, pentru că nu poți face sondaje în diaspora. Aceleași case indicau, înainte de locale, scoruri mai mari cu peste 23% pentru PAS.

Acum, situația este prezentată în același mod, totul pentru a se crea senzația că se va obține 50%, dacă diaspora va vota în aceeași proporție.

Și eu, și ei știm că sondajele sunt „aranjate”. Situația e alta. Există un singur element major: o cotă enormă de indeciși, ceva ce nu a existat până acum în istoria Republicii Moldova. Acești indeciși nu pot fi redistribuiți doar spre un singur partid astfel încât să se ajungă la 40%. Iar în vremuri ca acestea, e greu să crezi că partidul de la putere va lua majoritatea indecișilor, mai ales că acolo sunt și votanții lui Șor.

Scriu aceste lucruri în special pentru presa din România.

Există viață și după 28 septembrie. Atunci va fi însă mult mai greu de gestionat situația. Trebuie să păstrezi un echilibru, astfel încât să nu ajungi pe 29 septembrie să trăiești un șoc. Poate ați uitat șocul din noaptea prezidențialelor. De ce mergi și joci maximal când știi că nu e așa?

Efectul pe care îl vei avea atunci va fi o valorificare și mai mare a rușilor, pentru că, cel puțin în România, pentru cei care nu cunosc în detaliu situația din Moldova, va rămâne doar ideea: „rușii au întors situația”. Rușii amenință Moldova și fac tot posibilul ca partidele pro-ruse să câștige acolo, dar nici nu sunt invincibili și nici nu trebuie făcuți mai mari decât sunt.

Am văzut și în alegerile trecute, atât din România, cât și din Moldova, zeci de sondaje false sau aranjate: Ciucă câștiga președinția, Maia Sandu câștiga din primul tur, Ceban pierdea primăria în turul doi.

Trebuie să înțelegeți că sondajele „fake” nu pot manipula mai mult de 2-3% din populație. Iar după 28 septembrie va trebui să rămâi în picioare și să joci. Nu vei putea face asta dacă primul lucru va fi să îți revii din șoc.