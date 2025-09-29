Cu cine au votat moldovenii din România

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 arată un sprijin covârșitor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în diasporă, în special în România.

În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024.

În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Maia Sandu a fost realesă cu aproximativ 55% la nivel național, iar în diasporă, peste 82% dintre moldovenii care au votat au ales-o pe Sandu. Având în vedere că România găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni din străinătate, sprijinul pentru Maia Sandu a fost masiv și aici, influențând semnificativ rezultatul general al scrutinului prezidențial.

Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în România, o cifră care confirmă că moldovenii din țara noastră vecină continuă să sprijine ferm agenda pro-europeană a președintei și formațiunii sale politice.

Acest sprijin ridicat reflectă, pe de o parte, încrederea diasporei în liderul PAS și, pe de altă parte, importanța votului moldovenilor din România pentru politica internă a Republicii Moldova.

Rezultatul final după centralizarea celor 23 de secții din România este următorul:

PAS – 88,12% (25.740 voturi)

Partidul Nostru – 2,51% (734 de voturi)

Blocul Electoral „Alternativa” – 2,00% (585 de voturi)

Blocul Patriotic – 1,89% (553 de voturi)

Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 1,84% (537 de voturi)

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) – 0,64% (186 de voturi)

Andrei Năstase – 0,40% (116 voturi)

Partidul Național Moldovenesc (PNM) – 0,38% (111 voturi)

PP PSDE – 0,37% (107 voturi)

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 0,25% (72 de voturi)

Mișcarea Respect Moldova (MRM) – 0,24% (70 de voturi)

Blocul Electoral „Împreună” – 0,24% (69 de voturi)

Liga Orașelor și Comunelor (LOC) – 0,23% (67 de voturi)

Olesea Stamate – 0,22% (63 de voturi)

Victoria Sanduța – 0,17% (49 de voturi)

Partidul Popular ALDE – 0,14% (40 de voturi)

Partidul Liberal (PL) – 0,13% (38 de voturi)

Tatiana Crețu – 0,07% (21 de voturi)

Alianța „Moldovenii” – 0,06% (18 voturi)

Blocul Electoral „BUN” – 0,04% (11 voturi)

PP NOI – 0,04% (11 voturi)

Uniunea Consiliilor Sătești și Municipale (UCSM) – 0,04% (11 voturi)

PPMM (retras) – 0,00% (0 voturi)

Diaspora rămâne, în acest sens, un actor politic decisiv, capabil să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale, cât și al celor parlamentare.