„Cu fundul în două bărci” / Igor Grosu spune că neutralitatea nu te apără de rachete, dar nu pomenește nimic de NATO

Și R. Moldova a avut de suferit din cauza rachetelor rusești, iar acum autoritățile sunt în căutarea soluțiilor pentru a ne proteja spațiul aerian.

Igor Grosu a spus că spațiul aerian al R. Moldova trebuie apărat, chiar dacă țara și-a declarat neutralitatea în acest război.

”Pot să vă spun că noi am făcut solicitări inclusiv pentru a putea monitoriza spațiul nostru aerian. Am beneficiat de un program al UE în care am primit 40 de milioane de euro pentru securitatea țării.

Discutăm cu Ucraina și România. Ei au sisteme mult mai performante.

Acele două incidente ne-au demonstrat că neutralitatea nu te apără de rachete. Putem repeta ”neutralitate” până se va face neutru în gură sau în minte. Trebuie să ne apărăm! Noi suntem obligați să ne apărăm spațiul nostru aerian, chiar dacă opoziția va începe a țipa”, a spus Grosu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!