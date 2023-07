De ce este atât de dificil să provoci pagube majore podului Kerci?

În ianuarie 2015, președintele Putin a dat drumul la contractul pentru podul Kerci, care, cu o lungime de 19,31 km, a devenit cel mai lung pod din Europa și cel mai lung construit vreodată în Rusia; acesta a fost deschis pentru mașini la 16 mai 2018 și pentru trenuri la 23 decembrie 2019, transmite Hotnews.

La 8 octombrie 2022, o explozie a avut loc pe partea rutieră a podului, provocând prăbușirea unor părți ale acestuia. Cu toate acestea, podul rutier a fost redeschis la 23 februarie 2023, iar la 5 mai a fost redeschis podul feroviar.

La 17 iulie 2023, o altă explozie a avut loc pe podul rutier, provocând prăbușirea unei secțiuni, dar podul feroviar a rămas deschis.

