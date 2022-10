Decizia șefei Russia Today după declarațiile șocante ale unui jurnalist rus despre înecarea și arderea copiilor ucraineni

Redactorul-șef al postului de televiziune Russia Today (RT) Margarita Simonian a anunțat că a încetat colaborarea cu jurnalistul Anton Krasovsky pentru ”moment”, calificând drept ”sălbatică și dezgustătoare” declarația acestuia despre copiii ucraineni, relatează agenția rusă de presă TASS. Șeful diplomației ucrainene Dmitro Kuleba cere guvernelor care nu au interzis Russia Today să o facă după aceste declarații halucinante.

Luni, 24 octobrie, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, Aleksandr Bastrikin, a cerut o anchetă în cazul declarațiilor făcute de jurnalistul Anton Krasovski, transmite TASS și Hotnews.

Jurnalista americană Julia Davis, care urmărește televiziunile rusești, a postat un comentariu absolut halucinant al directorului de emisie de la Russia Today, Anton Krasovski.

Meanwhile on Russia’s state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

„Declarația lui Anton Krasovski este sălbatică și dezgustătoare. Opresc pentru moment colaborarea noastră, deoarece nici eu și nici restul echipei RT nu ne putem permite nici măcar gândul că vreunul dintre noi ar putea împărtăși o asemenea sălbăticie” a scris Simonian pe canalul său de Telegram.

De asemenea, Krasovski a venit și el cu o explicație pentru declarațiile oribile făcute despre copiii ucraineni, cerându-și scuze și precizând că „ar fi fost dus de val” în timpul emisiunii.

„Sunt foarte jenat că nu am văzut cumva replica asta. Despre copii. Ei bine, se întâmplă așa: stai în direct, te lași dus de val. Și nu te poți opri. Îmi cer scuze tuturor celor care sunt speriați de acest lucru. Îmi cer scuze Margaritei (Simonian, n.r.) și tuturor celor pentru care acest lucru părea sălbatic, de neconceput și de netrecut”, a scris Krasovski.

Krasovski – un comentator pro-război la canalul de televiziune rusesc, care a fost sancţionat de Uniunea Europeană – comenta o relatare a autorului rus de science-fiction Serghei Lukianenko despre momentul când a vizitat pentru prima oară Ucraina în anii 1980, când copiii i-au spus că ar trăi o viaţă mai bună dacă Moscova nu le-ar fi ocupat ţara.

„Ar fi trebuit să fie înecaţi în Tisina”, a reacţionat Krasovski, referindu-se la râul Tisa care trece prin Transcarpatia. „Pur şi simplu acei copii trebuiau înecaţi, înecaţi!”, a spus el, adăugând: „Ca alternativă, ar fi putut fi băgaţi în colibe şi arşi”, făcând aluzie la faptul că în zonă numeroase case sunt construite din lemn.

Într-un scurt fragment al interviului care a fost distribuit pe social media, Krasovski a râs de rapoartele potrivit cărora soldaţii ruşi ar fi violat femei ucrainene vârstnice în timpul invaziei.

Duminică, ​Ucraina a catalogat postul de televiziune RT (Russia Today), controlat de statul rus, ca instigator la genocid după declarațiile lui Anton Krasovski.

„Guvernele care încă nu au interzis RT trebuie să vadă acest fragment”, a reacţionat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba duminică, într-o postare pe Twitter, care conţine un link cu acest fragment din interviul de la RT.

„Incitarea agresivă la genocid (vom da în judecată această persoană pentru asta) nu are nimic de-a face cu libertatea de exprimare. Interziceţi RT în toată lumea!”, a îndemnat ministrul ucrainean.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022