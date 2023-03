DOC. Șoferul care a ucis o angajată a Primăriei Chișinău pe „renumita” trecere de pietoni din preajma aeroportului SCAPĂ de închisoare. Soțul femeii: „Vreau să întreb judecătorii – cât valorează viața omului?”

Trecerea „morții”// Galina Muntean a fost tamponată mortal pe aceeași trecere de pietoni din preajma aeroportului unde a fost ucis, în decembrie 2022, și băiețelul de 10 ani

A ucis o femeie pe o trecere de pietoni din preajma Aeroportului Internațional Chișinău, dar nu va sta nicio zi la închisoare. Șoferul și-a recunoscut vina, iar Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat săptămâna trecută la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, lipsindu-l și de dreptul de a mai conduce mijloace de transport, scrie Ziarul Național.

Totuși, instanța a suspendat, pe un termen de patru ani, executarea sentinței și, dacă inculpatul nu va săvârși alte infracțiuni, nu va mai merge la pușcărie. Suspendarea condiționată a pedepsei pe o perioadă de probațiune l-a nemulțumit pe soțul femeii, Simion Muntean, decis să meargă mai departe în instanță ca să-și facă dreptate.

Accidentul

Galina Muntean, în vârstă de 63 de ani, locuia în blocurile de lângă aeroport, iar pe 17 iulie 2022 a ieșit dimineața devreme din casă pentru a merge în oraș. Ca să ajungă pe partea cealaltă a străzii, a pășit pe trecerea de pietoni pe care o trecuse de mii de ori până atunci. Ajunsă la mijlocul străzii, aceasta a fost lovită în plin, în jurul orei 7.45, pe trecerea de pietoni de către un „Mercedes”.

Victima a fost aruncată în aer și a căzut la 18 metri distanță de trecerea de pietoni. Ea a fost preluată de o ambulanță și transportată la Institutul de Medicină Urgentă, dar în mai puțin de două ore s-a stins la spital.

Galina Muntean, care activa în calitate de specialist principal în cadrul Secției pentru organizarea și coordonarea activității Consiliului Municipal Chișinău al Direcției administrație publică locală, suferise multiple leziuni ale capului, toracelui, inclusiv coaste rupte, ale abdomenului, bazinului și ale membrelor.





„Unde e Galina?”

Simion Muntean, soțul Galinei, a ieșit în aceeași zi din casă în jurul orei 8.00, la plimbarea tradițională de dimineață. A văzut forfota de la trecerea de pietoni, inclusiv două mașini staționate și Poliția, și-a zis în gând că o fi vreo tamponare „ca de obicei”, așa că și-a continuat drumul.

„E aceeași trecere pe care a fost ucis, în decembrie 2022, băiețelul de 10 ani. Tot acolo un cuplu a fost tamponat, dar a scăpat cu viață, acolo mereu se întâmplă accidente”, ne spune el.

După ce a mers vreo cinci minute, a fost sunat de o prietenă care l-a întrebat: „Unde e Galina?”.

„În oraș, i-am spus. Atunci am aflat că e la Urgență, mi-am dat seama de ce stătea acolo Poliția și am alergat spre trecerea de pietoni. Acolo l-am văzut pe șoferul „Mercedes”-ului. Și-a cerut scuze, a spus că nu a văzut-o…, dar mie nu îmi era de el. Am alergat la spital”, rememorează domnul Simion, care nu și-a mai prins soția în viață, în timp ce rotește verigheta pe deget pe care nu a lăsat-o nici la opt luni după accident.





Sentința

Întâmplarea face că fostul pilot Simion Muntean a fost coleg de serviciu la Autoritatea Aeronautică Civilă cu Vasile Nichita în vârstă de 33 de ani, șoferul care i-a nenorocit viața și comandat de aeronavă la compania „FlyOne” în acel moment.

Ceilalți participanți la trafic care au văzut impactul au povestit că „Mercedes”-ul condus de Vasile Nichita dinspre aeroport spre oraș nu a frânat deloc, deși o mașină de pe banda alăturată se oprise să permită trecerea pietonului.





Tânărul de 33 de ani și-a recunoscut vina și, la sugestia avocatului, Simion Muntean a acceptat ca acesta să-i plătească 300 000 de lei.

După patru ședințe de judecată, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a emis verdictul pe 10 martie curent și, pe lângă termenul de închisoare cu suspendarea executării pedepsei și lipsirea de dreptul de a conduce mijloace de transport, Vasile Nichita a fost obligat să achite 10 418 lei în calitate de cheltuieli de judecată.









Întrebarea pentru judecători

Anunțul recent al Ministerului Afacerilor Interne vizavi de înăsprirea pedepselor pentru șoferii care comit încălcări în trafic i-a dat speranțe lui Simion Muntean, însă sentința magistraților în cazul morții soției sale l-a dezamăgit.

„Cât valorează viața omului? E ceva imposibil. Am întrebat judecătorul: dacă hoțul trebuie să stea la închisoare, unde e locul celui care ucide oameni pe trecerea de pietoni? Și am primit răspunsul: patru ani de libertate”, suferă domnul Simion, în timp ce aranjează cu grijă într-o mapă toate materialele care țin de cazul soției sale.





În context, Simion Munteanu amintește cazul fetiței de la Fălești, ucisă la începutul lunii decembrie 2022 pe o trecere de pietoni, și spune că șoferița vinovată a fost condamnată la patru ani și jumătate de „închisoare reală” și trebuie să plătească familiei aproape un milion de lei.

„În ambele cazuri au murit oameni. De ce sentințele sunt diferite? Să vedem ce va fi și în cazul băiețelului de 10 ani…”.

Simion și Galina Muntean nu aveau copii și, după 38 de ani trăiți împreună, își doreau să se sprijine în continuare unul pe celălalt la bătrânețe, dar planurile le-au fost năruite în acea zi de 17 iulie 2022. Acum, Simion Muntean este decis să facă dreptate de dragul Galinei, iar „ucigașul ei să stea acolo unde-i este locul – la închisoare”.

