Economia R. Moldova va scădea cu 12% în anul 2023

„Am intrat într-un an nou după un alt an de crize dureroase. Bugetul avea o conotație socială foarte pronunțată. Avem o potențială creștere economică în acest an de 2%, la o inflație de 14% asta nu este suficient”, a declarat Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor din R. Moldova, pentru Vocea Basarabiei.

O creștere economică de 2% în condițiile unei inflații de 14% ar rezulta într-o scădere reală a puterii de cumpărare de 12%.

Acest lucru se datorează faptului că inflația reduce valoarea banilor, ceea ce face ca aceiași bani să poată cumpăra mai puține bunuri și servicii decât înainte. În această situație, creșterea economică de 2% nu ar fi suficientă pentru a compensa pierderile suferite prin inflație, ceea ce ar duce la o scădere a nivelului de trai pentru majoritatea populației.

