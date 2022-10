Finlanda amenință Rusia: Dacă țara agresoare va decide să facă un astfel de pas, acesta va fi ultima sa greșeală

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Kaikkonen, declara într-un interviu că probabilitatea utilizării armelor nucleare de către Rusia rămâne ridicată. De asemenea, el a subliniat că dacă țara agresoare va decide să facă un astfel de pas, acesta va fi ultima sa greșeală, scrie Obozrevatel.

„Probabilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare este încă considerată mare. Dacă Moscova decide să facă acest lucru, atunci aceasta va fi ultima sa greșeală” , a spus ministrul finlandez al apărării Antti Kaikkonen.

În același timp, Kaikkonen a asigurat, la postul Yle TV că reacția Uniunii Europene și a NATO la o posibilă utilizare a armelor nucleare va fi dură.

Potrivit ministrului finlandez, ”este înțelept să nu vorbim care va fi exact reacția” la posibila utilizare a armelor nucleare de către Federația Rusă și a adăugat că Rusia nu ar trebui să aibă acces la astfel de informații.

⚡️The threshold for Russia’s use of nuclear weapons is still considered high, but if Moscow does decide to do so, it will be the „last mistake,” Finnish Defense Minister Antti Kaikkonen said on Yle TV channel.

👉 Follow @Flash_news_ua

— FLASH (@Flash_news_ua) October 16, 2022