Fizician nuclear rus despre centrala Zaporojie: Va fi o repetare a Cernobîlului

În fiecare zi, Ucraina informează Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) despre noile bombardamente la centrala Zaporojie. Săptămâna trecută, un agent de pază a fost rănit acolo, iar în zile diferite au fost avariate imobilul de lângă depozitul de combustibil uzat, cabluri de comunicații, senzori de radiații și alimentarea externă a centralei electrice, scrie Novaia Gazeta Europa citată de onet.pl.

Joi, 11 august, Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit pe această temă, iar ambasadorul rus Vasily Niebienzja a anunțat că, dacă va avea loc un dezastru la uzină, consecințele vor afecta inevitabil Europa (…).

Andrei Ozarovsky, fizician și expert în programul „Siguranța deșeurilor radioactive” al Uniunii Sociale și Ecologice din Rusia, cea mai mare organizație de mediu din Rusia, explică ce amenință Europa, ce regiuni din Rusia ar putea fi afectate de dezastrul de la centrala electrică și cum poate fi prevenit.

Compania ucraineană Energoatom, care administrează fabrica, a anunțat pe Telegram că armata rusă a exploatat uzina. Compania îl citează pe Valery Vasiliev, șeful adjunct al Academiei Militare Ruse de Apărare împotriva Radiațiilor, Chimice și Biologice, care comandă garnizoana rusă de la centrala electrică și care le-ar fi spus subordonaților săi: „După cum știți, am exploatat toate facilitățile importante din centrala nucleară de la Zaporojie. Și nu o ascundem de inamic. I-am avertizat. Inamicul știe că pariul va fi fie al Rusiei, fie al nimănui. Suntem pregătiți pentru consecințele acestui pas. Și voi, războinicii de eliberare, trebuie să înțelegeți că nu avem altă cale. Și dacă există o ordine strictă, trebuie să o îndeplinim cu cinste”.

Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa și a treia ca mărime din lume. În total, aici sunt șase unități de putere, dintre care primele patru au fost puse în funcțiune în 1984-87, a cincea în 1989 și a șasea în 1993. Înainte de agresiunea rusă, în Zaporojie lucrau 11,5 mii de oameni. Trupele ruse au confiscat uzina pe 4 martie 2022. În mai, vicepremierul rus Marat Khusnullin a anunțat că uzina „va funcționa pentru Rusia”.

Irina Tumakova: Directorul general al AIEA a declarat recent că bombardarea centralei nucleare din Zaporojie nu a cauzat niciun prejudiciu siguranței sale nucleare. Deci, ce o poate deteriora?

Andriej Ozarovski: Vă explic ce spune AIEA: reactorul nu a fost încă lovit, rachetele au căzut în apropiere. Nu vreau să fac parte din discuția despre cine și de ce trage în centrală. În război, oamenii trag; loviturile, atât intenționate, cât și neintenționate, nu pot fi excluse.

Daunele pot fi cauzate de lovituri directe de la artileria cu țeava de peste 150 mm sau de sisteme precum HIMARS. Acolo zboară atât rachete de croazieră, cât și rachete balistice. Tancul reactorului nu este o fortăreață, nu este un buncăr. Da, este beton cu pereți groși, dar proiectilele sunt suficient de mari pentru a pătrunde ușor.

Îmi amintesc din epoca sovietică că capacele reactoarelor nucleare puteau rezista la un accident de avion. Acesta este un mit?

Acesta nu este un mit, dar trebuie să fiți mai precis despre ce avion vorbim, pentru că diavolul este în detalii. Conform informațiilor furnizate de proiectanții sovietici de centrale electrice cu reactoare VVER-1000, aceste scuturi pot rezista la căderea unei aeronave care cântărește cel mult 5,7 tone. Este un avion mic. Carcasa nu va rezista la căderea unei aeronave moderne, nu va rezista la impactul rachetelor, în special de tip croazieră.

Din nou, experții spun că proiectilele cu un calibru de 150 mm sau mai mult pot străpunge bariera. Dacă reactorul funcționează, adică este sub o presiune de 16 megapascali și are o temperatură de 300 de grade C, în cazul deteriorării rezervorului reactorului sau scăderii presiunii în conductele primului ciclu, conținutul reactorului va fi „scuipat” în mediu.

Si apoi, ce?

Consecința acestui fapt este contaminarea mediului cu radionuclizi acumulați în reactor. Aceasta este o repetare completă a ceea ce s-a întâmplat la Cernobîl. Nu în detaliu, desigur, pentru că acesta nu este un incendiu de grafit, ci o contaminare radioactivă.

Cum ar arăta?

Oamenii de știință de la Institutul de Meteorologie și Institutul pentru Siguranță și Risc al Universității de Resurse Naturale și Științe Aplicate din Viena împreună cu specialiști de la Institutul Austriac de Mediu au evaluat acest risc. Aceasta este o sursă bună, deoarece este pur științifică. Au făcut calcule, în special, cum ar fi împrăștiat cesiu-137.

Pe lângă cesiu, vom obține aproximativ 190 de radionuclizi – stronțiu, iod-131, ruteniu-106 și 103 și alții, dar calculele au fost făcute pentru cesiu, ținând cont de proprietățile sale chimice, condițiile de depunere pe picături de ploaie, rouă, pe fulgi de nea s-a luat in calcul totul. Per total, am ales cesiul ca radionuclid de referință: este mai ușor de măsurat, este mai cunoscut din accidentul de la Cernobîl, deci este mai ușor de comparat. De asemenea, este una dintre cele mai periculoase: are un timp de înjumătățire destul de lung, 30 de ani, are restanțe pe sol și face agricultura imposibilă.

Spun toate acestea ca să le înțelegeți: aceasta este știință, fizică, nu politică. Am creat un program de calculator care a simulat această situație. Și vedem un model: dacă accidentul s-ar fi întâmplat la o dată ipotetică a anului 1995, în anumite condiții meteorologice, răspândirea cesiului-137 ar fi arătat așa și așa. Adesea, în astfel de cazuri, desenați cercuri cu o busolă și spuneți: aceasta ar putea fi o zonă de contaminare. Cu toate acestea, în acest caz, cercetătorii au intrat în detalii și au ținut cont de diferite condiții meteorologice. Ei au descoperit că contaminarea ar putea fi atât de mare încât evacuarea populației ar fi necesară pe o rază de 100-200 km, iar problemele agricole ar apărea pe o rază de 400-500 km.

Dacă te uiți la hărțile din cercetare, roșul reprezintă zonele de evacuare, galbenul este o amenințare pentru agricultură, verdele, albastrul și alte culori reprezintă o concentrație mare de cesiu-137. Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite nu a menționat acest lucru, dar cercetările arată că Rusia și Belarus vor fi și ele contaminate.

Dacă modelul a fost construit pe baza condițiilor existente în 1995, înțeleg bine că cercetarea a fost efectuată fără a simula o situație de război?

Exact! Au fost efectuate teste la 257 de centrale nucleare din Europa pentru efectele unui accident din cauze interne. Austria este o țară care a eliminat treptat energia nucleară, iar guvernul a început pur și simplu să calculeze scenariile cele mai defavorabile.

Austriecii au numărat centralele nucleare din Europa și, deoarece programul era deja dezvoltat, l-au aplicat și la centralele nucleare din Ucraina, Rusia și Belarus, deși centrala electrică din Belarus nu fusese încă construită, ci era doar planificată. Apropo, este un exercițiu foarte serios care arată cum contaminarea este posibilă pe o rază de 300 km.

Repet: cercetarea nu a avut legătură cu armata și a vizat o posibilă explozie. În cazul artileriei, consecințele ar putea fi și mai grave.

În 1986, angajații Institutului de Fizică Nucleară din Leningrad (Sankt Petersburg de astăzi) au fost primii care au aflat despre accidentul de la Cernobîl, deoarece dozimetrele lor au început să „sune” acasă înainte de a pleca la serviciu. Contaminarea de la Cernobîl a ajuns imediat în regiunea Leningrad și a fost la o mie de kilometri. Totodată, suedezii au dat alarma, la 1.500 km distanță.

Aceasta este. Și repet: austriecii au luat doar un radionuclid din aproape două sute. Impactul general asupra oamenilor în cazul unui accident ar fi mult mai mare. Nu vorbim despre lăsarea deșertului fără viață, știm că cerbii aleargă astăzi în zona Cernobîl, dar sunt bolnavi. Cu toate acestea, nu puteți trăi sau cultiva pământul din zona contaminată.

Acesta este un mod de a trece prin atmosferă, totul va zbura în nor și va cădea undeva, iar oamenii vor merge și vor respira în acel moment. Acest lucru va avea un impact uriaș asupra celor care se găsesc pe stradă atunci când acești radionuclizi periculoși cad pe ea. Plămânii oamenilor vor fi un fel de filtru pentru acești izotopi.

Efectele contaminării interne asupra sănătății sunt mult mai severe decât cele ale contaminării externe. Persoanele care le inhalează, beau apă sau lapte contaminat, mănâncă pătrunjel pentru că a căzut ceva pe frunze și așa mai departe, vor fi expuse unui risc și mai mare prin expunerea internă. Unii radionuclizi sunt eliminați din organism, alții nu. De exemplu, stronțiul rămâne în oase – și rămâne în tine pentru totdeauna, iradiindu-te din interior, darămite iodul-131 și bolile tiroidiene pe care le provoacă.

Știm toate acestea de la Cernobîl. Impactul va fi, prin urmare, chiar mai mare decât cel al austriecilor pe hărțile lor, deoarece numărul de radionuclizi este mai mare.

Acesta este un singur calcul de accident într-un singur bloc, nu?

Da, acesta este un calcul de bloc.

Sunt șase blocuri în centrala electrică din Zaporojie. Înseamnă asta că consecințele trebuie înmulțite cu șase?

Da, din pacate. Austriecii au făcut calcule pentru fiecare dintre cele șase reactoare, în graficele lor sunt marcate ca Zaporojie-1, -2, -3 etc. Dacă accidentul afectează mai mult de o unitate, vor fi eliberați mai mulți radionuclizi care, de asemenea, conform legile fizicii, vor cădea undeva.

La centrala nucleară Zaporojie nu toate unitățile sunt operaționale, nu știu exact câte sunt, dar unele sunt închise. Acest lucru, desigur, face situația mai puțin periculoasă, dar partea ucraineană a spus în mai multe rânduri că Cernobîlul ar putea fi depășit și cred că asta a vrut să spună.

Nu este vorba doar de unități de alimentare, ci și de singura instalație de depozitare a combustibilului uzat din Ucraina.

Da, le puteți vedea chiar și în fotografiile Google. Poti vedea acolo 150 de containere, iar oficial sunt deja 170. Dar nu contează, aceste fotografii sunt de anul trecut.

Potrivit AIEA, acest depozit a fost avariat în timpul bombardamentului din 6 august, dar nu în așa măsură încât să prezinte un risc de securitate. Cum poate fi periculoasă distrugerea unei gropi de reziduuri?

Desigur, în depozit sunt mai mulți izotopi decât în ​​reactor. Combustibilul nuclear uzat reprezintă deșeuri radioactive concentrate. Sunt în containere de beton, dar așa cum am spus, aceasta nu este o barieră pentru proiectilele de artilerie sau de croazieră. Dar sunt solide. În cazul unei explozii, totul va fi împrăștiat, dar la o distanță mai mică. Prin urmare, concentrația va fi mai mare, dar la o distanță mai mică.

Este un pic ca și cum ai lovi un glonț într-un depozit de produse chimice: va fi împrăștiat, așezându-se undeva, nu eliberând un amestec de vapori-aer cu aerosoli, ci zacând la distanță. Nu pot estima imediat distanța, dar cred că este vorba de unul până la doi kilometri.

Dar dar vântul, ploaia…

Da, există și transport secundar. Acești radionuclizi se vor afla într-o stare necontrolată în mediu, dispersați de vânt și ploaie, de organismele vii și încorporați în ciclul biologic. Vor fi transportate în râuri, unele dintre ele sunt solubile, altele nu, unele vor interacționa cu solul. Există multe posibilități diferite.

Centrala electrică este situată pe malul Niprului. Cu alte cuvinte, va „ajuta” și Niprul?

Natural.

Dacă închideți reactoarele aflate în funcțiune în prezent, în ce măsură va scădea amenințarea?

Va scădea până la nivelul în care depozitul este periculos. Cred că închiderea reactoarelor ar fi soluția potrivită, dar asta este o întrebare pentru cei care se ocupă de centrală. Nu știm cine este responsabil acolo.

La sfârșitul anului 2021, centrala nucleară din Zaporojie a ajuns la 100% capacitate de producție.

Da, este adevărat, dar nu sunt un expert în energiile lor. Aici trebuie să verificați în ce măsură este posibilă oprirea centralei, cine sunt consumatorii și, în general, trebuie să cunoașteți detaliile. În momentul de față, din câte îmi amintesc, centrala are două reactoare care funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate. Dacă le închideți, bineînțeles că amenințarea va rămâne, dar va fi mai mică. În cazul unui accident, raza de împrăștiere a radionuclizilor ar fi mai mică.

Cât timp ar dura oprirea reactorului? Nu e ca și cum ai apăsa un buton și totul se oprește, nu-i așa?

Apăsați butonul și gata. După câteva zile, reactorul se răcește. O oprire a reactorului este o situație standard. Operatorul de rețea poate da această comandă atunci când, de exemplu, cererea de energie scade. De asemenea, se întâmplă de fiecare dată când combustibilul nuclear este reîncărcat, adică aproximativ o dată pe an. Reactoarele sunt, de asemenea, oprite în mod regulat pentru întreținere programată.

Acestea nu sunt minute, dar acestea nu sunt luni, nu-i așa?

Da, dar este foarte ușor să nu mai produci energie: este suficient ca aburul să nu mai curgă către turbină.

La 300 km de Zaporojie se află și o centrală nucleară din Ucraina de Sud. Este lângă Nikolaev, asupra căreia Rusia trage. Ar trebui să ne mai fie frică de această centrală?

Da, am văzut rapoarte că rachete au zburat deasupra centralei electrice. Până acum, însă, nu au existat rapoarte despre vreun foc de artilerie special planificat.

Pe de altă parte, au existat rapoarte că centrala nucleară din Zaporojie a fost exploatată, iar generalul Valery Vasiliev, șeful garnizoanei ruse aflate pe locul centralei, și-a informat angajații. Să presupunem că acest lucru este adevărat și că unele mine dispar. Consecințele ar fi aceleași ca și când ar fi lansată o rachetă?

Depinde. Nu aș vrea să discut despre o situație despre care nu știm nimic, în plus, nu sunt constructor, dar puteți raționa astfel: dacă explozivii ar fi puși intenționat să distrugă bariera reactorului, se va întâmpla exact ce am vorbit.

Ce se poate face pentru a minimiza riscul?

Cea mai simplă și mai evidentă modalitate este să fie anulată „operațiunea specială”.

Da, oprirea războiului este cel mai evident lucru, dar, din păcate, nu depinde de ucraineni. Și ce se poate face în centrala însăși în afară de închiderea reactoarelor?

Consiliul guvernatorilor AIEA a emis o rezoluție privind amenințările la adresa centralei electrice Zaporojie. Această rezoluție din 3 martie a fost chiar nepublică, destinată uzului intern; abia pe 9 martie a fost făcută publică.

Rușii au confiscat centrala pe 4 martie, iar AIEA a emis o declarație mai devreme?

Da, dar AIEA știa ce se întâmplă atunci. Pe 3 martie, Consiliul guvernatorilor AIEA a prezentat patru teze care descriu corect situația.

Ei au numit intervenția Rusiei agresiune.

Da. Important este că au cerut Rusiei să „oprească imediat toate activitățile”. Și Rusia nu a ridicat niciun protest în această privință. Nu avem doar un reprezentant în AIEA, ci și un director general adjunct rus. Rusia nu a putut bloca această declarație. (…)

Directorul general al AIEA a cerut apoi experților Agenției să viziteze centrala.

Pentru ce? Vor veni la Zaporojie să spună că totul poate ajunge în aer?

Vor veni să măsoare nivelul de cesiu. Ar fi bine să se ducă acolo, dar asta este doar supraveghere, nu o soluție la problemă.

În Rusia, orice oficial guvernamental sau chiar un cetățean obișnuit vă va spune: Ucraina este cea care bombardează centrala electrică, așa că opriți-o. Aud foarte des acest argument: „De ce rezistă ucrainenii?”

Nu știu cine și de ce trage. Problema este că centrala nucleară se află în mijlocul unei bătălii. (…)

Armata are propria sa logică. Să ignorăm însă focul. Calea de ieșire din situație este de a pune capăt conflictului. Sau cel puțin demilitarizarea zonei din jurul tuturor instalațiilor nucleare. Ideea este să luăm un creion roșu și să încercuim centralele nucleare ucrainene pe hărțile Statului Major rus. Și ordonați tuturor să nu îndrepte deloc armele în acea direcție. Dar mă tem că aceasta este o fantezie.

Viceprim-ministrul Marat Khusnullin a spus că Zaporojie „va lucra pentru Rusia”, iar dacă și Ucraina vrea să obțină electricitate de la ea, ar trebui să plătească pentru aceasta.

Viceprim-ministrul este persoana responsabilă. Nu este jurnalist, cu tot respectul pentru profesia ta, nici măcar deputat. Khusnullin a formulat clar planul și se pare că este pus în aplicare.

Și nimeni nu va înconjura centralele nucleare ucrainene cu un creion roșu. Centralele nucleare din Ucraina de Sud, Rivne și Khmelnytsky sunt încă în funcțiune.

Da, și nu știm cum va continua acest război.

Dacă Rada Supremă ucraineană decide, după cum scrie presa ucraineană, să suspende licența Energoatom de a exploata Centrala Zaporojie „din cauza pierderii controlului”, ce înseamnă aceasta? Ar trebui să se oprească centrala?

Ca cetățean rus, nu aș vrea să vorbesc despre asta, pentru că decizia este la latitudinea ucrainenilor. Cu toate acestea, în lume, nicio centrală nucleară nu a fost vreodată transferată cu succes din jurisdicția unei țări în jurisdicția alteia. Excepția a fost prăbușirea URSS, dar apoi totul a fost pur și simplu divizat, nu a existat niciun conflict armat. Acum, teoretic, licența centralei ar trebui pur și simplu retrasă: dacă Ucraina nu controlează instalația, nu poate garanta siguranța acesteia, iar licența este tocmai garanția emisă de stat că centrala poate funcționa.

Să presupunem că Ucraina suspendă licența. Cu toate acestea, trupele ruse sunt staționate acolo. Rusia poate spune: „Bine, vom aduce aici 2.700 dintre muncitorii noștri”. Ce poate preveni?

Este prima dată când se întâmplă acest lucru. Nu există nicăieri o modalitate codificată de a transfera o centrală nucleară într-o altă țară. Nimeni nu a mai făcut asta înainte. A existat un astfel de caz, mai precis, în timpul Războiului Civil din fosta Iugoslavie, dar a fost Războiul Civil. La granița dintre Croația și Slovenia, se află centrala nucleară Krsko, pe lângă care a trecut cândva un convoi de tancuri. Tancurile și-au îndreptat tunurile spre uzină – și toată lumea a simțit că leșină pentru că și-au imaginat ce se putea întâmpla. La acel moment, însă, nu a existat nici incendiu, nici preluarea forțată a uzinei.

