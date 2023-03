Forțele aeriene ale Indiei spun că Rusia nu își respectă livrările de armament din cauza războiului din Ucraina: O „livrare majoră” din partea Moscovei „nu va avea loc”

Rusia nu își poate onora angajamentele de livrare de arme către India din cauza războiului din Ucraina, a declarat Forțele Aeriene Indiene (IAF), ceea ce ar putea pune o potențială presiune asupra relației dintre New Delhi și cel mai mare furnizor de apărare al său, în timp ce Moscova încearcă să își intensifice producția de arme, relatează CNN.

Un reprezentant al IAF a declarat în fața unei comisii parlamentare indiene că, din cauza războiului din Ucraina, o „livrare majoră” din partea Moscovei „nu va avea loc”.

Recunoașterea, publicată marți într-un raport al camerei inferioare a parlamentului indian, este prima confirmare oficială din partea autorităților indiene, pe fondul zvonurilor și rapoartelor învârtoșate din presa locală care sugerează deficiențe în ceea ce privește capacitățile rusești.

„Ne-au dat în scris că nu sunt în măsură să o livreze”, a declarat reprezentantul, potrivit raportului. Raportul nu a menționat specificul livrării.

Cea mai mare livrare în curs este reprezentată de unitățile sistemului de apărare aeriană S-400 Triumf pe care India le-a cumpărat în 2018 pentru 5,4 miliarde de dolari. Trei dintre aceste sisteme au fost livrate, iar alte două sunt așteptate, potrivit Reuters.

IAF depinde, de asemenea, de Rusia pentru piese de schimb pentru avioanele sale de luptă Su-30MKI și MiG-29, pilonul de bază al ramurii de servicii, mai notează Reuters.

Rusia este al doilea cel mai mare exportator de arme din lume, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

La începutul acestei luni, președintele rus Vladimir Putin a anunțat un efort pe scară largă pentru a consolida capacitatea de a produce mai multe arme pentru război, într-o acțiune despre care a spus că este „urgent necesară”.

Relații tensionate: New Delhi are legături puternice cu Moscova, care datează încă din timpul Războiului Rece, și rămâne puternic dependent de Kremlin pentru echipamentele sale militare – o legătură vitală, având în vedere tensiunile actuale de-a lungul graniței comune a Indiei din Himalaya cu o Chină tot mai asertivă.

Recunoașterea de către IAF este „foarte gravă”, potrivit lui Harsh V. Pant, vicepreședinte al departamentului de studii și politică externă de la Observer Research Foundation, un think thank cu sediul la New Delhi.

„Cred că subliniază problemele pe care (India) le pune de ceva timp în această relație”, a adăugat el. „Iar criza ucraineană a accelerat tendința pe care India, de foarte mult timp, a încercat să o diversifice și era îngrijorată de dependența sa excesivă față de Rusia”.

