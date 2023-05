FOTO. El este tânărul care a comis masacrul din Serbia: polițiștii l-au prins, după o noapte de căutări

Tânărul care a deschis focul şi a ucis opt persoane, joi seară, într-o zonă rurală din apropierea oraşului Mladenovac din Serbia, a fost arestat după ce a fost căutat toată noaptea, informează cotidianul Blic.

Uroş B., în vârstă de 21 de ani, care a fost căutat de sute de poliţişti toată noaptea, a fost găsit vineri dimineaţa în Kragujevac, la circa 60 de kilometri depărtare de locul faptei.

Opt persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 13 au fost rănite joi seară într-un atac armat în apropierea oraşului Mladenovac, din Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP şi dpa.

Suspectul în vârstă de 21 de ani a deschis focul cu o armă automată asupra unui grup de persoane dintr-un vehicul în mişcare şi a fugit, potrivit televiziunii publice RTS.

Atacul armat a avut loc a doua zi după masacrul comis de un elev de 13 ani, care a împuşcat opt copii şi a un adult într-o şcoală din Belgrad.

În aprilie, un sătean a împuşcat mortal 13 persoane, printre care membri ai familiei şi vecini, lângă Mladenovac, reaminteşte AFP.

