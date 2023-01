FOTO. Militarii ucraineni au început să folosească un tip de muniție ce nu mai este produs nicăieri în lume

Mai multe fotografii apărute pe rețelele de socializare arată că militarii ucraineni au început să folosească un tip de muniție care în prezent nu mai este produs nicăieri în lume, scrie Hotnews.

Fotografiile distribuite de militari ai Brigăzii 43 de artilerie arată că ei au început să folosească proiectile 53-G-620Sh cu calibrul de 203 milimetri pentru a trage cu unul dintre tunurile lor autopropulsate 2S7 „Pion”.

Using this ammunition may indicate supply constraints, as Pion ammo is no longer manufactured anywhere. pic.twitter.com/nxm7g2g6vQ

#Ukraine : A 2S7 Pion of the Ukrainian 43rd Artillery Brigade firing very unusual ammunition – 53-G-620Sh 203mm concrete-penetrating HE projectiles for ancient B-4 howitzers.

Aceste proiectile puternic explozive care pot penetra betonul au fost proiectate pentru a fi folosite de vechile obuziere M1931 (desemnate „B-4” de statele NATO) ale armatei sovietice. Acest tip de obuzier a fost produs de industria de armament a URSS între 1932 și 1945, însă în total au fost fabricate mai puțin de 1.000 de bucăți.

Tunul autopropulsat „Pion” este însă o armă mai modernă, fiind produsă între 1975 și 1990. Se crede că Ucraina a scos aproximativ 99 de unități din depozitele de stocare pe termen lung după declanșarea invaziei rusești pe 24 februarie.

Intrate în serviciul activ în 1975, doar 8 țări din lume mai au în dotare astfel de piese de artilerie grele cu calibrul de 203 milimetri: Angola, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Coreea de Nord, Rusia, Ucraina și Uzbekistanul. Înregistrări video apărute pe rețelele de socializare în vara anului trecut au arătat că și Rusia a scos tunurile „Pion” din depozitele militare.

Administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker notează că recurgerea la folosirea munițiilor produse pentru obuzierul M1931 ar putea sugera că ucrainenii au probleme cu munițiile de calibru înalt întrucât nicio altă țară din lume nu mai produce proiectile 53-G-620Sh.

„Tunurile 2S7 Pion au fost folosite pe larg în acest război. Stocurile de muniții nu sunt nelimitate pentru niciuna dintre părți. Există o capacitate limitată de restocare, din moment ce foarte puține țări le mai operează. Prin urmare, asemenea soluții ar putea fi folosite pentru a extinde durata de viață a acestor sisteme”, mai notează Ukraine Weapons Tracker.

2S7 Pion guns have seen wide use in this war. For both sides the supply of ammunition is not endless. There is limited ability to resupply, as very few countries operate(d) them.

Hence, such solutions may be in order to extend the life of these systems. pic.twitter.com/heZIRKp6YA

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 28, 2023