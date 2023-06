​FOTO. Primele imagini cu Ucraina în contraofensivă: Tancuri Leopard și blindate americane Bradley, pe front

Ucraina a declanșat mult așteptata contraofensivă, iar lupte grele au început să se ducă de miercuri în regiunea Zaporojie. Din partea rușilor au apărut și primele imagini cu ofensiva mecanizată a ucrainenilor, cu tancuri și blindate occidentale, dar și cu potențiale pierderi pe front, scrie Hotnews.

Washington Post a scris joi, 8 iunie, că armata ucraineană a lansat mult așteptata contraofensivă în războiul cu Rusia, deschizând o fază crucială în confruntarea cu trupele Moscovei. Primele lupte dure se duc în regiunea Zaporojie și ar fi început încă de miercuri.

Deși ucrainenii nu au publicat imagini până acum, pe rețelele de socializare au apărut imagini din tabăra adversă, imagini surprinse din dronă de către ruși și care arată o ofensivă mecanizată a ucrainenilor în zona Mala Tokmachka.

În imagini se văd mai multe tipuri de vehicule blindate, iar comentatorii din zona OSINT au identificat printre acestea tancuri Leopard 2A4 și 2A6, precum și vehicule blindate Bradley M2A2 sau blindate M113.

Tot pe imagini se văd ceea ce pare a fi și pierderi în rândul ucrainenilor, rămășițe ale unor vehicule în flăcări. De partea rusească, comentatorii vorbesc inclusiv de tancuri Leopard ce ar fi fost distruse în timpul atacurilor, dar imaginile nu sunt deloc clare în această privință.

Russians released photos of a combined Ukrainian mechanized assault utilizing Leopard 2A4s, 2A6s, M2A2 Bradley IFVs, and M113s in Mala Tokmachka, Zaporizhia Oblast. pic.twitter.com/YW9RQpWnFq

Claimed as aerial reconnaissance footage of Ukrainian heavy equipment used during yesterday’s reported offensive actions in Zaporizhzia region. pic.twitter.com/BNNPW8R628

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2023