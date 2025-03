George Simion, preşedintele Alianței pentru Unirea Românilor: “Cel mai sfânt ideal pentru mine este unirea tuturor românilor!”

George Simion, preşedintele AUR şi candidat la alegerile prezidențiale din România a transmis românilor de pretutindeni un mesaj de suflet cu ocazia Zilei Uniri Basarabiei cu Țara Mamǎ.

“Astăzi, 27 martie, marcăm 107 ani de la Unirea Basarabiei cu România, un moment istoric care a întărit unitatea națională a poporului român și a pus bazele unui viitor comun. Unirea Basarabiei cu Țara mamă a fost un act de curaj și de speranță pentru întreaga națiune, iar astăzi, acest moment de sărbătoare trebuie să ne amintească de responsabilitatea noastră de a proteja și a întări legăturile dintre România și Moldova și de reîntregire a Patriei.

În 27 martie 1918, Sfatul Țării din Chișinău, condus de personalități marcante precum Ion Inculeț, Pantelimon Halippa și Daniel Ciugureanu, a votat pentru unirea Basarabiei cu România, țara mamă. Ei, împreună cu colegii lor, au arătat lumii întregi ce înseamnă curajul, viziunea și dragostea de țară. Este un moment ce ne face să reflectăm asupra drumului pe care l-am parcurs, dar și asupra provocărilor pe care le avem de înfruntat.

Acum, mai mult ca niciodată, avem datoria să continuăm lupta pentru unirea deplină a celor două state, pentru ca poporul român din Basarabia să fie complet integrat în familia europeană și să își poată trăi viața într-o țară liberă și suverană.

Trebuie să fim conștienți că unirea Basarabiei cu România nu a fost doar un act simbolic. A fost o alegere a oamenilor, o alegere a celor care au dorit să fie liberi, să trăiască sub aceleași legi, sub aceleași valori și, mai ales, sub același steag. Este o lecție de curaj pe care trebuie să o păstrăm vie în inimile noastre și care ne îndeamnă să continuăm lupta pentru drepturile românilor.

Avem obligația de a sprijini fiecare pas care ne aduce mai aproape de reîntregirea națională și de a proteja legăturile noastre istorice!

Trebuie să fim uniți și să ne apărăm valorile naționale și suveranitatea!

Suntem un singur popor, cu o istorie comună și un viitor comun!

Știți cât de mult am luptat pentru apropierea celor două maluri ale Prutului și că, cel mai sfânt ideal pentru mine este unirea tuturor românilor!

Basarabia e România!”, a încheiat George Simion.