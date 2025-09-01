Gruparea Borman, vizată în Spania într-o amplă operațiune împotriva fabricilor ilegale de țigări și a exploatării de migranți

Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie. Totodată, anchetatorii spanioli au arestat 21 de membri ai grupului criminal.

Conform surselor din cadrul instituțiilor de drept ale Republicii Moldova, serviciile spaniole au vizat și contracarat activitatea aripii din Spania a grupării interlopului moldovean Oleg Pruteanu, cunoscut și cu porecla “Borman”.

Fabricile ilegale au fost depistate în regiunea Andaluzia. Migranți din Europa de Est și Asia lucrau la ele în condiții de sclavie, inumane, câte 12 ore pe zi, fără a fi plătiți. Gruparea producea zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute.

Garda Civilă a Spaniei a desfășurat o amplă operațiune împotriva grupării de crimă organizată. În urma intervenției poliției, au fost eliberați 18 bărbați care erau ținuți captivi și exploatați în fabrici clandestine din provinciile Malaga, Cordoba și Sevilla.

Victimele au sosit în Spania din țări din Europa de Est, precum și din Filipine și Cambodgia. Li s-a promis un loc de muncă bine plătit în construcții, însă odată ajunși pe aeroportul din Malaga, au fost întâmpinați de membri ai organizației criminale și transportați în depozite industriale. Acolo, migranții erau imediat izolați: ferestrele clădirilor erau acoperite cu materiale groase și carton, pentru a nu se vedea ce se întâmplă în interior.

Muncitorii trăiau și lucrau în aceleași spații, dormeau în paturi supraetajate amplasate chiar în interiorul fabricilor. Nu existau condiții de igienă, iar deplasarea lor în afara fabricilor era interzisă. Oamenii erau obligați să muncească 12 ore pe zi, în ture de zi și noapte, fără zile libere și fără plată. Li se spunea că trebuie să „recupereze o datorie” legată de costurile aducerii lor în Spania.

Ancheta a început după ce autoritățile au aflat despre presupusa instalare a fabricii ilegale de producție a tutunului într-o localitate din provincia Malaga. Atenția poliției a fost atrasă nu doar de suspiciunile de exploatare a forței de muncă, ci și de indicii privind o amplă activitate de contrabandă cu tutun și depozitare de droguri. Fabrica din Malaga era cea mai importantă. În timpul perchezițiilor la această fabrică au fost descoperiți muncitorii, dar și echipamente pentru producția în masă a țigărilor contrafăcute.

Ulterior, activitățile operative de supraveghere asupra unuia dintre principalii suspecți din organizația criminală i-a condus pe agenții spanioli către o a doua fabrică, situată în provincia Córdoba.

În urma perchezițiilor efectuate în fabricile clandestine, au fost confiscate bunuri rezultate din procesul de fabricație frauduloasă, în valoare de peste 3 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, fabricile produceau zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute. Prejudiciul estimat pentru bugetul Spaniei ar putea depăși două milioane de euro pe zi.

În cadrul operațiunii, au fost arestați 21 de suspecți, acuzați de trafic de persoane, fraudă fiscală, contrabandă cu tutun, încălcarea drepturilor de proprietate industrială și apartenență la un grup infracțional organizat.

Această operațiune este considerată una dintre cele mai mari din istoria Spaniei, în lupta împotriva producției ilegale de produse din tutun și exploatării migranților.