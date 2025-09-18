Imaginea Valentinei Meșină, folosită fără acord: Vasile Costiuc cere sancțiuni și campanii corecte

Partidul Democrația Acasă anunță public că imaginea doamnei primar Valentina Meșină, candidată la funcția de deputat, este folosită ilegal de către reprezentanții guvernării PAS în contextul campaniei electorale.

Valentina Meșină nu și-a dat acordul pentru ca imaginea sa să fie asociată cu acțiunile sau materialele promovate de PAS. Această utilizare neautorizată reprezintă o încălcare clară a legislației și a normelor privind respectarea drepturilor persoanelor aflate în cursa electorală.

În numele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc solicită Comisiei Electorale Centrale să intervină și să sancționeze aceste acțiuni ilegale ale PAS. Potrivit lui, astfel de practici trebuie oprite imediat pentru a garanta un proces electoral corect și legal.

„Valentina Meșină este candidatul nostru și nu poate fi folosită ca imagine de partid de către adversarii noștri. Așa ceva nu este greșeală, este manipulare și ilegalitate.”, a declarat Vasile Costiuc.

Formațiunea consideră că tăcerea autorităților în fața unor abateri atât de evidente încurajează haosul electoral și afectează încrederea cetățenilor în alegeri.

Vasile Costiuc cere Comisiei Electorale Centrale o decizie fermă și rapidă. Respectarea legii trebuie să fie obligatorie pentru toți, inclusiv pentru partidele aflate la guvernare.