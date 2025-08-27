Împăduriri în Moldova: statistici bune, realitate fragilă

Campania națională de împădurire a Republicii Moldova continuă să fie promovată drept succes, însă realitatea din teren este mult mai complicată. Oficial, autoritățile raportează o rată de prindere a arborilor de circa 70%, dar evaluările locale arată că, în zone precum Mălăiești, Orhei sau alte regiuni cu soluri sărace și expuse înghețurilor, multe plantații au fost compromise. În aceste condiții, o parte semnificativă a investițiilor ar putea să nu genereze rezultatele așteptate pe termen lung.

Ministerul Mediului a anunțat deja constituirea unor comisii de verificare și planuri de replantare acolo unde rata de supraviețuire a arborilor este scăzută. Totodată, specialiștii forestieri subliniază că selecția speciilor este esențială pentru succesul campaniei. Salcâmul, deși prinde rapid, se dezvoltă invaziv și este exploatat intens, ceea ce reduce durabilitatea pădurilor, în timp ce stejarul, deși mai dificil de plantat, garantează păduri trainice, cu beneficii ecologice și economice pe termen lung.

Până în prezent, aproximativ 16.000 de hectare au fost împădurite în cadrul campaniei, dar impactul real asupra ecosistemelor și a mediului va fi vizibil abia după aproape un deceniu. Expertiza tehnică, supravegherea pe termen lung și adaptarea la condițiile climatice locale sunt cruciale pentru a transforma aceste plantații în păduri veritabile.

Problema este amplificată de lipsa infrastructurii pentru întreținerea plantațiilor și de resursele limitate pentru monitorizare. Fără evaluări periodice și replantări în zonele afectate, multe dintre terenurile împădurite riscă să rămână doar pe hârtie, fără să contribuie efectiv la reducerea eroziunii solului sau la creșterea biodiversității.

Astfel, succesul împăduririlor depinde nu doar de cantitatea de teren plantată, ci și de calitatea speciilor alese, adaptarea la condițiile locale și implicarea continuă a autorităților și comunităților. Numai așa campania poate transforma promisiunile statistice în păduri durabile și beneficii reale pentru mediu și societate.