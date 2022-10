Încă o fată de 16 ani a fost omorâtă în bătaie de regimul criminal din Iran: A refuzat să cânte o melodie pro-regim

Noi proteste au izbucnit în Iran după moartea tinerei Asra Panahi, în vârstă de 16 ani. Aceasta ar fi fost ucisă de serviciile de securitate iraniene după ce a fost bătută în sala de clasă pentru că a refuzat să cânte o melodie pro-regim când școala ei a fost percheziționată săptămâna trecută, scrie The Guardian.

Astfel, potrivit Consiliului Coordonator al asociațiilor profesionale ale profesorilor din Iran, Asra Panahi, în vârstă de 16 ani, a murit după ce forțele de securitate au percheziționat liceul de fete Shahed din Ardabil pe 13 octombrie și au cerut unui grup de fete să cânte un imn care îl laudă pe liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei.

Asra Panahi, 16. High school student in Ardabil, #Iran.

Beaten to death by plainclothes forces for refusing to sing a song — Salam Farmandeh — in praise of the ‘Supreme Leader’ and while protesting against hijab.

The girl died of severe internal bleeding. #IranRevolution pic.twitter.com/zTyxpoMa5R

