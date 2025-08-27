Independența Moldovei, ținută pe linie de plutire de împrumuturi externe

Înainte de Ziua Independenței, avertismentul este dur: Republica Moldova își menține suveranitatea cu ajutorul creditorilor internaționali. Igor Cujba, lider al Partidului Nostru, subliniază că independența țării se află „pe muchie de cuțit” și depinde de fluxul constant de credite externe. Fără acestea, statul nu ar putea asigura plata pensiilor și salariilor, iar economia s-ar prăbuși complet, avertizează politicianul.

Cujba atrage atenția că modelul actual de guvernare menține țara într-o stare de dependență: datoriile cresc, iar politicile economice nu reușesc să genereze resurse interne suficiente pentru funcționarea statului. „Actualii guvernanți riscă să compromită independența reală a Moldovei, lăsând-o vulnerabilă la presiuni externe și la crize financiare”, spune liderul partidului.

Situația este agravată de faptul că banii împrumutați sunt folosiți, în mare parte, pentru acoperirea cheltuielilor curente, nu pentru investiții strategice. Pensii, salarii și servicii sociale rămân dependente de mila creditorilor, iar orice întârziere sau înghețare a fondurilor ar putea paraliza statul.

Cujba atrage atenția și asupra riscului politic: dacă nu se produce o schimbare rapidă la nivel guvernamental, viitorul Moldovei se va scrie în datorii, dependență economică și pierderea suveranității reale. Partidul Nostru insistă pe necesitatea reformelor urgente, sustenabile, care să reducă vulnerabilitatea economică și să garanteze independența efectivă.

În contextul Zilei Independenței, mesajul este clar: libertatea nu mai poate fi considerată un dat natural, ci un privilegiu care trebuie apărat și consolidat prin politici economice responsabile și leadership eficient.