Informație importantă! Grupul de luptă NATO din România va fi pregătit până la finalul anului

Generalul Daniel Petrescu a transmis că grupul de luptă NATO din România va fi pregătit până la finalul anului. Șeful Statului Major al Apărării a precizat că, în contextul situației din Est, NATO trebuie să se adapteze, iar numărul de militari și echipamente din România va crește în viitor.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a declarat că grupul de luptă NATO din România va fi operațional până la finalul acestui an. Acesta a mai precizat că în componența sa, grupul va avea o mie de militari francezi și olandezi.

De asemenea, în viitor, vor mai fi dislocate trupe și echipamente în România, pentru că NATO trebuie să se adapteze la evoluția situației din estul țării noastre.

Grupul de luptă, gata până la finalul anului

„La noi vorbim despre acest grup de luptă francez pe care îl numim grup de luptă pentru apărare colectivă, care a început deja dislocarea în zona Cincu”, a declarat Daniel Petrescu.

„În acest moment avem în jur de 300 de militari francezi în zona Cincu și va crește până la 1.000 de militari până la sfârșitul acestui an. El are realizată capacitate inițială, avem și o companie de geniști francezi care ne ajută să pregătim spații și cred că vom declara capacitatea finală până la sfârșitul acestui an. Va însemna 1.000 de militari francezi și olandezi în prima etapă. Olandezii vor fi prezenți pentru un an, ulterior vor fi înlocuiți de militarii belgieni”, a explicat Generalul Daniel Petrescu la Europa FM.

Șeful Statului Major al Apărării a precizat că NATO va dubla grupurile de luptă din Estul Alianței de la 4 la 8 și va mări dimensiunea lor.

România a alocat banii pentru dezvoltarea capabilități de apărare antiaeriană

În ceea ce privește înzestrarea armatei române, generalul Daniel Petrescu a spus că vor fi lansate mai multe programe pentru dezvoltarea capabilități de apărare antiaeriană.

„Intenționăm lansarea unor programe, SHORAD ȘI VSHORAD, adică unele capabilități de apărare antiaeriană cu rază scurtă și cu rază foarte scurtă de acțiune.

De exemplu, am fost în Parlament pentru că este o achiziție de peste 100 de milioane de euro și am obținut săptămâna trecută aprobarea prealabilă pentru demararea unui program de înzestrare cu rachete portabile antiaeriene.

Va fi procedură competitivă – am început anul acesta, am obținut aprobarea prealabilă, am alocat banii și va fi o licitație în care va fi important cine poate să livreze, cât de repede poate să livreze și caracteristicile tehnice ale acestor rachete”, a mai explicat generalul Daniel Petrescu.