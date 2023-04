Istoria grătarului

Începuturile gătitului la grătar

In vremurile indepartate ale gratarului, oamenii pregateau focul si gateau lagratar din necesitate, aranjand lemnele intr-o gramada, stropeau cu lichid inflamabil si se mirau atunci cand flacarile cuprindeau chiar si locuinta. In vremurile noastre, prea mult lichid inflamabil schimba gustul mancarii si in plus exista numeroase optiuni si sisteme pentru a aprinde focul gratarului fara a mai folosi substante inflamabile.

Acum exista de asemenea si optiuneagratarelor cu gaz, cu dispozitiv de aprindere incorporat. In trecut, oamenii erau interesati sa-si asigure hrana necesara supravietuirii, erau preocupati ca mancarea sa reziste pe timp de foamete si razboi, fiind mai putin interesati de prepararea sosurilor si de curatenie. Inca din cele mai vechi timpuri, omul a gatit deasupra unui foc deschis, afumand carnea preparata la gratar pentru a o conserva mai bine.

Dar de unde a aparut termenul de ”barbecue”? Se pare ca nimeni nu stie sigur. Unii specialisti fac asocieri cu termenul indian “barbacoa”cunoscut drept un procedeu de gatit pe carbuni incinsi. Unele dictionare americane definesc verbul ”to barbecue” ca “a frige carnea deasupra unui foc neacoperit”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!