Iurie Reniță, despre demisia lui Viorel Gherciu: Eu nu înțeleg de ce nu și-a depus benevol demisia și a așteptat să fie demisionat

Viteza cu care a fost dat afară Viorel Gherciu și înlocuit cu Vladimir Bolea, îi trezește lui Iurie Reniță un ”deja vu”.

Despre aceasta diplomatul și ex-deputatul Iurie Reniță a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 transmite Știri.md.

„Stilul și abordarea îmi aduce aminte de perioada foarte agitată din iunie 2019, Blocul ACUM, când noi, membrii blocului, aflam din presă miniștrii.

Am rămas surprins atunci și acum, când am auzit de la ministrul de Externe că-i mulțumește Maiei Sandu pentru Mandat, am rămas surprins. Președintele semnează doar decretul. Stilul acesta îmi trezește un deja vu.

Orice remaniere trebuie să fie o discuție sinceră între colegi.

Eu nu înțeleg de ce el (Viorel Gherciu) nu și-a depus benevol demisia și a așteptat să fie demisionat. Este o diferență foarte mare.

Cred că chiar dacă e o periodă delicată, un Guvern de profesioniști cu un alt prim ministru ar prinde bine ca o ploiae proaspătă”, a declarat Reniță.

Vă amintim că ieri, 8 iulie, că ministrul Agriculturii și Industrii Alimentare, Viorel Gherciu a fost demis și înlocuit cu deputatul PAS, Vladimir Bolea.